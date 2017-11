Cinco parejas sentenciadas: la doble eliminación quedó pendiente en la pista del Bailando 2017

Por falta de tiempo, las salvaciones del jurado y la definición telefónica quedaron pendientes para el próximo jueves.

CONSUELO APROBÓ CON LO JUSTO

En el inicio del programa, Marcelo presentó a la primera pareja de la noche: Consuelo Peppino y Agustín Reyero realizaron una coreografía de “Travelind band”, de Creedence Clearwater Revival. En la previa, la participante “no famosa” expresó su “miedo” de quedar eliminada en esta ronda, en la que dos parejas dejarán la competencia. “Vos venís siempre sonriente. Me gusta que sobrevivas en este mundo difícil. No fue el mejor rock que vi, pero hubo momentos muy lindos”, aprobó Ángel De Brito (7) a la hora de las devoluciones. “Esta pareja trae alegría a la pista, pero hoy la vi estática a Consuelo”, apuntó Carolina “Pampita” Ardohain (8). “Veo una meseta y que Consuelo está dependiendo mucho de su compañero”, sostuvo Moria Casán (voto secreto). “Falta un poco más. Divertite, Consuelo, disfrutalo”, le aconsejó Marcelo Polino (5). Total: 20 puntos.

LA BOMBA, CON ASTUCIA Y PRESENCIA

Gladys “La Bomba Tucumana” completó la tanda de “rock de salón” junto a Facu Arrigoni, al ritmo de “Blue suede shoes”, de Elvis Presley. La cantante llegó al estudio con ajo para ahuyentar “las malas energías” de los otros participantes, y se enojó con su partenaire por dudar ante la pregunta de si prefiere a ella o a Juanita Viale. “La coreo estuvo ahí, no me convenció”, sostuvo De Brito (5). “Es otra Gladys en los últimos ritmos. La veo muy segura en la pista y con mucha presencia”, destacó Pampita (9). “Gladys es de una astucia pocas veces vista, una show-woman. Lo que vi fue fabuloso”, comentó Moria (voto secreto). “Gladys tiene destino de estrella. Me sorprendió para bien, estuvo mucho mejor de lo que pensaba”, concluyó Polino (6). Total: 20 puntos.

CINCO SENTENCIADOS AL DUELO

Marcelo hizo pasar a las quince parejas que bailaron “rock de salón”. Conocidos los votos secretos de Moria, aseguraron su continuidad en el certamen: Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (30 + 10 = 40), La Chipi y Mauro Caiazza (24 + 8 = 32), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (17 + 7 = 24), Melina Lezcano y Maximiliano Buitrago (25 + 8 = 33), Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni (20 + 9 = 29), Tyago Griffo y Barby Silenzi (20 + 8 = 28), Federico Bal y Laurita Fernández (28 + 10 = 38), Mica Viciconte y Jorge Moliniers (26 + 8 = 34), Agustín Casanova y Flor Vigna (24 + 8 = 32) y Consuelo Peppino y Agustín Reyero (20 + 6 = 26).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (21 puntos) y debieron bailar el duelo: Nancy Pazos y Cristian Ponce (6 + 7 = 13), Chechu Bonelli y Facundo Insúa (9 + 7 = 16), Jey Mammon y Laura Oliva (12 + 8 = 20), El Polaco y Solange Báez (11 + 9 = 20), y Sol Pérez y Fernando Bertona (13 + 7 = 20).

Por falta de tiempo, las salvaciones del jurado y la definición telefónica quedaron pendientes para el próximo jueves, cuando se conocerán los dos nuevos eliminados del Bailando 2017.