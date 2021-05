El esperado regreso: ¡El próximo 17 de mayo comienza ShowMatch!

Desde el próximo lunes 17 de mayo Marcelo Tinelli dará inicio a la 31° temporada de su clásico televisivo. Además del estreno de La Academia, el flamante certamen artístico, vuelven las noches de humor.

Será la 31° temporada de Marcelo al frente de su ciclo, luego de que en el 2020 no pudiera salir al aire por la pandemia, y ya no tendrá al Bailando por un sueño como atracción principal. En su lugar, se estrenará La Academia, el nuevo certamen que combinará variedad de disciplinas artísticas. Una novedad importante es que no habrá más ritmos: serán disciplinas artísticas las que podrán a reto a las parejas gala a gala. La que abrirá la competencia será “Cubo al cuadrado”, que combina baile de sincronización con acrobacia. Luego, le seguirán otras como “Pista movediza”, “Riña de Gallos”, "Quién es quién”, “Ballroom”, “Cuarto giratorio”, “Pole Dance”, “Disciplina libre”, “Homenaje” y “Estilo drag”.