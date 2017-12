Emocionantes homenajes para cerrar la semana

En el arranque del programa, Marcelo presentó el regreso a la pista de Hernán Piquín, quien junto a Facundo Mazzei, su reemplazante, y Macarena Rinaldi realizaron una coreografía en homenaje a María Martha Serra Lima. “Yo era amigo de ella. Era una gran artista y la noticia de su muerte nos impactó”, explicó en la previa Piquín. En tanto, Macarena fue interrogada por Marcelo sobre su relación con Federico Hoppe. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (8) sostuvo: “Me gustó mucho. Facundo cantó muy bien y demostró que se puede cantar en vivo y a la vez bailar”. Carolina “Pampita” Ardohain (10) también dio el visto bueno: “Me encantó la coreografía. Vi mucho estilo y talento. Fue una noche mágica”. Moria Casán (voto secreto) destacó: “Estaban muy implicados corporal y emocionalmente. Facu hizo cosas increíbles y Macarena estuvo deliciosa. Lo que me ofrecieron fue emoción y un gran homenaje”. Antes de la última devolución, Hernán y Nadia, una bailarina invitada para la coreo, realizaron una impresionante demostración de danza clásica. “Merecidísimo el homenaje a María Martha. Salvo alguna desafinada de Mazzei, me gustó”, completó Marcelo Polino (8). Total: 26 puntos.

LOURDES Y GABO RECORDARON A SANDRO

En segundo turno, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras rindieron un tributo a Sandro que incluyó varias versiones de sus temas y la interpretación en vivo de Fernando San Martín. Antes de la coreo, la bailarina le puso punto final a sus entredichos con Marcelo: “El Chato (Prada) me retó y me dijo que por mi culpa se iba a quedar sin trabajo”. Luego, De Brito (10) levantó el pulgar: “Fue como un musical de los ´70, estuvo muy lindo. Fue lo mejor que vi hasta ahora”. Pampita (10) también quedó encantada: “No hubo ningún momento donde bajara la calidad de la coreo. Me gustó muchísimo el trabajo de Lourdes. Fue una noche perfecta, todo funcionó increíble”. Moria (voto secreto) fue muy elogiosa: “Fue una coreo diferente a todas. Me gustó porque no apelaron al golpe bajo, fue todo moderno y para arriba”. En tanto, Polino (10) concluyó: “Me encantó. Lourdes estuvo muy modernosa, parecía un show de Las Vegas”. Total: 30 puntos.