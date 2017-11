Empezaron los homenajes: Melina Lezcano rindió tributo a Valeria Lynch y se llevó el mejor puntaje

UN MUNDO DE DISNEY NO TAN MARAVILLOSO

Marcelo dio comienzo a una nueva semana del Bailando 2017 con la presentación del nuevo ritmo, homenaje. Federico Bal y Laura Fernández fueron los encargados de levantar el telón con un tributo al mundo de Disney. En la previa, Laurita confesó su amor por el cantante español David Bisbal, en tanto que Fede dijo que para “su permitido” elegiría a la actriz italiana Mónica Bellucci. “Los felicito por la coordinación de la coreografía, pero la verdad no me llegó, no me impactó”, aseguró en la ronda de devoluciones Ángel De Brito (4). Consultada por Marcelo, la madre de Laurita expresó su disgusto por el puntaje del periodista. “Decir que fue un souvenir de Disney es una falta de respeto”, se sumó a la molestia Fede. Carolina “Pampita” Ardohain (7) tampoco quedó conforme: “No me gustó que estuvieran fuera de la pista. Valoro la idea, pero me faltó el momento emotivo”. Moria Casán (voto secreto) hizo un comentario que volvió a generar el enojo de Fede: “Esta es una pareja baqueteada. Laurita no me da princesa de Disney y Fede no me da príncipe”. Y luego agregó: “¿Por qué se ofenden si viven de los medios? Son dos maleducados y dos desubicados”. Por último, Marcelo Polino (6) consideró: “Fue medio marginal lo que presentaron. Creo que hubo mucho despliegue, pero faltó emoción”. Total: 17 puntos. Ofendido por nuevos comentarios de Moria, Fede le pidió a Marcelo retirarse del estudio: “No me siento cómodo”.

MELINA, CADA DÍA MÁS

En segundo turno, Melina Lezcano y Maxi Buitrago homenajearon a Valeria Lynch, quien formó parte de la coreo cantando a dúo con Melina. “Entiendo que acá adentro las emociones afloran, pero creo que nada da derecho a decir las cosas que se dijeron”, comentó la cantante sobre Gladys “La Bomba Tucumana”, antes de recibir grandes devoluciones del jurado. “Le tenía miedo a este homenaje, pero Melina se la bancó muy bien. Es muy difícil estar al lado de Valeria, pero me gustó mucho”, destacó De Brito (10). “A mí me gustó mucho toda la idea. Melina no paró de bailar, estuvo metida en el personaje”, opinó Pampita (9). “Me encantó lo que vi. Hubo un gran despliegue y Melina va mejorando su postura”, afirmó Moria (voto secreto). “Estuvo divino el homenaje, me encantó lo que hicieron”, concluyó Polino (10). Total: 29 puntos.