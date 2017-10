Empezó el Rock de Salón en el Bailando 2017

UN ROCK POLÉMICO DE A TRES

En el comienzo del programa, Marcelo presentó el nuevo ritmo del Bailando 2017, el “rock de salón”. La Chipi y Mauro Caiazza fueron los encargados de levantar el telón con una coreografía de “Rolling in the river”, de Creedence Clearwater Revival (versión de Glee). En la previa, la pareja protagonizó un nuevo cruce con Anita, la bailarina del staff. “Me gustó más Mauro que La Chipi, pero son una pareja increíble”, dio el visto bueno Ángel De Brito (7). “Estuvieron maravillosos, siempre es un placer verlos”, los felicitó Carolina “Pampita” Ardohain (10), quien se incorporó al jurado con el programa ya iniciado, por demoras en el tránsito. “No entendí nunca qué pasó con Anita. A La Chipi la noté con cierto nerviosismo, miró mucho el piso. Quería piel de faisán, pero no me mataron”, apuntó Moria Casán (voto secreto). “Cuando La Chipi tiene una previa tensa, después lo lleva al baile”, observó Marcelo Polino (7). Total: 24 puntos. En el cierre de las devoluciones, Marcelo recolectó todas las versiones sobre el conflicto entre Mauro, Anita y La Chipi para intentar comprender el caso.

UN SOL SIN MUCHO BRILLO

La segunda pareja de la noche, Sol Pérez y Fernando Bertona, realizó una interpretación de “Vicio”, de Los Ratones Paranoicos. Antes de la coreo, “la chica del clima” se defendió de las críticas recibidas a raíz de sus videos en las redes sociales. Luego, De Brito (5) sostuvo: “Lo vi muy bien a Bertona y Sol hizo un trabajo muy digno”. Pampita (8) comentó: “Vi mucha pose y algunos trucos no salieron muy prolijos. De todas maneras, esta pareja me encanta”. Moria (voto secreto) vio a Sol “desactivada y vulnerable”, y remarcó: “En este momento del certamen, esas cosas se notan en la pista”. En tanto, Polino (0) completó el puntaje con una crítica despiadada a Sol: “¡No podés decir que tenés ganas de vomitar después de bailar!”. Total: 13 puntos. Antes de retirarse del estudio, Sol desmintió estar conociendo a alguien: “Basta de futbolistas. Quiero estar sola”.

UNA MARINERA IMPRECISA

Con look de marineros, Chechu Bonelli y Facundo Insúa salieron a la pista para cerrar la noche al ritmo de “Candyman”, de Christina Aguilera. “Fue todo en chiste”, argumentó la modelo sobre su encontronazo con Rocío Guirao Díaz. “No me gustó”, fue lapidario De Brito (3) en su devolución. “Chechu tiene mucha elasticidad. Más allá de algunas desprolijidades, me gustó mucho lo que hicieron”, consideró Pampita (6). “Lo que rescato de esta pareja es que fueron los únicos que disfrutaron. Fue una coreo muy jugada”, destacó Moria (voto secreto). “No me gustó nada lo que vi. Me parece que fue un error de la coach, no era una coreografía para ella”, concluyó Polino (0). Total: 9 puntos.