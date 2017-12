Fede Bal y Laurita Fernández obtuvieron el mejor puntaje en la primera ronda de clásico

FEDE Y LAURITA ESTUVIERON A LA ALTURA

Marcelo dio comienzo a la última gala de la semana con la presentación del nuevo ritmo del Bailando 2017, el clásico. Nadia Muzyca, la primera bailarina del ballet estable del teatro Colón, hizo una impresionante coreografía de apertura. Luego, Federico Bal y Laura Fernández fueron los encargados de abrir la pista para la competencia con una performance basada en un fragmento de la ópera “Carmen”, de Georges Bizet. “Esta pareja me encanta y me gustó mucho lo que hicieron. Es un ritmo muy difícil, incluso para los bailarines profesionales”, arrancó la ronda de devoluciones Ángel De Brito (voto secreto). “Me gustó que estuvieran muy concentrados y conectados. Estuvo muy prolijo”, dio el visto bueno Carolina “Pampita” Ardohain (8). “Esta pareja siempre encuentra el punto para salir. Estuvieron muy bien. No me mató, pero me gustó. Tienen mucha química y ofrecen show”, valoró Moria Casán (7). “Este ritmo te delata. Vale el esfuerzo, pero no me gustó que a la bailarina se le deshilachara el calzado antes de bailar”, apuntó Marcelo Polino (5). Total: 20 puntos. Antes de retirarse del estudio, a pedido de Marcelo, la pareja se dio un apasionado beso.

SOL NO PUDO LUCIRSE

En segundo turno, Sol Pérez y Fernando Bertona interpretaron “Concierto para piano en si bemol”, de Tchaikovsky. En la previa, el padre de Sol dijo ver “muy mujeriego” a Bertona, y Belén Pouchan se animó a improvisar unos pasos de clásico. De Brito (voto secreto) fue el primero en dar su puntaje, con el pulgar hacia abajo: “Esta pareja tiene química, pero hoy no me gustó. No se vio lindo ni fluido. A Sol la vi bastante insegura”. Pampita (7) destacó que “fue una coreografía muy elaborada y hubo mucho ballet”. Moria (5) observó: “Sol tuvo algunos titubeos. Me gustó hasta ahí porque me parece que están para más”. En tanto, Polino (0) fue lapidario: “Me pareció un disgusto. No tengo más nada que agregar”. Total: 12 puntos.

LA HABANERA DE MICA

Mica Viciconte y Jorge Moliniers fueron la tercera pareja de la noche, al ritmo de “La Habanera”, un tramo de “Carmen”, de Georges Bizet. “Si a La Bomba Tucumana la mandan a un teléfono, la liquidan”, aseguró Mica antes de bailar, apuntando al jurado por haberla salvado en el ritmo anterior. “Yo me rompo y la otra ni viene a ensayar”, agregó. Luego de la coreo, De Brito (voto secreto) felicitó a Jorgito: “Estuviste excelente. Todo el puntaje es para vos, porque para Mica este ritmo es imposible”. Pampita (6) comentó: “Hubo algunas posiciones que no entendí. No me gustó el trabajo de Mica. Creo que podría haber hecho algo que la luciera más”. Moria (8) destacó el trabajo de Mica y notó “pocas imperfecciones y gran elegancia”. Por último, Polino (1) no quedó nada conforme: “Me gustó lo de Jorgito, pero no lo de Mica”. Total: 15 puntos.