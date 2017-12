Flor Vigna, primera finalista del Bailando 2017

El segundo ritmo fue el folclore, en el cual Hernán y Macarena realizaron una coreografía de “Sin principio ni final”, de Abel Pintos, y Flor y Gonzalo, una de “Chacarera de un triste”, de Soledad Pastorutti. Antes de sus respectivas coreos, las dos parejas se emocionaron al disfrutar de un video con saludos de famosos y amigos. A Hernán y Macarena les desearon fuerzas Lizy Tagliani y Graciela Borges; a Flor y a Gonzalo, Pedro Alfonso. “Si están nerviosos, no se les nota. Están bailando bárbaro los cuatro”, remarcó De Brito, que volvió a darle su voto a la pareja 1. En cambio, Pampita vio mejor a la pareja 2 “por una diferencia mínima”. Moria se volcó “totalmente” a favor de la pareja 1, al igual que Polino. De esta manera, el segundo punto de la noche también fue para la pareja 1.

EL CHA CHA POP ESTIRÓ LA VENTAJA

A continuación fue el turno del cha cha pop. Hernán y Macarena hicieron una performance de “Let´s get loud”, de Jennifer Lopez, en tanto que Flor y Gonzalo recorrieron la pista al ritmo de “This is what you came for”, de Calvin Harris (ft. Rihanna). “Maca es la revelación del certamen”, justificó De Brito su preferencia por la pareja 1. “Cuando Hernán y Maca se juntan son explosivos”, coincidió en su voto Pampita. “No puedo creer lo que hizo Macarena, está alada”, se sorprendió Moria, que le dio el tercer punto a la pareja 1. “Me encantó la pareja 1”, completó la ronda Polino.

CUARTETAZO PARA TERMINAR

En el último ritmo de la noche, el cuarteto, Hernán y Macarena bailaron “Y apareciste tú”, de Los Reyes del Cuarteto, y Flor y Gonzalo, “Cómo le digo”, de Rodrigo. “Acá no me gustó ninguna de las dos parejas”, sostuvo De Brito, que no obstante se inclinó por la pareja 1. Pampita votó en el mismo sentido: “Se los vio cansados, pero noté un poco mejor a la pareja 1”. Moria comentó que “estuvieron fabulosos” y aseguró que “la figura de Macarena se comió a los tres”, por lo que eligió a la pareja 1. Polino le dio su voto a la pareja 2, pero no alcanzó para que la pareja 1 se adjudique también el cuarto punto de la noche.

EL PÚBLICO EMPATÓ

Con un 4 a 0 a favor de Hernán y Macarena, llegó el pronunciamiento del público, que valía cuatro puntos. Con el 59.98 % de los votos, los televidentes apoyaron a Flor y Gonzalo, quienes de esta manera igualaron la serie.

EL PÚBLICO DEFINIÓ

El desempate se dirimió con dos líneas adicionales anunciadas por Marcelo. Finalmente, por el 56.53%, Flor y Gonzalo se convirtieron en los primeros finalistas del Bailando 2017. De este modo, Hernán y Macarena se despidieron del certamen.