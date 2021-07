Julieta Nair Calvo inició la gala de samba de ballroom en ShowMatch

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber pusieron en marcha la nueva disciplina, Samba de ballroom, con una coreografía basada en el tema “Mi gente”, de J Balvin. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) analizó: “Este es un equipo que me gusta mucho. Solo me falta que Julieta termine de explotar”.

Carolina “Pampita” Ardohain (6) sostuvo: “Fue una coreo muy linda. En este ritmo es fundamental no despegar el pie del piso. Aprender ballroom no es de un día para el otro. Estuvieron bien”. Jimena (7) consideró: “Este ritmo se ve fácil, pero es muy difícil. A Juli la vi con un poco de miedo. Quedó correcto”. Por último, Piquín (5) señaló: “Es verdad que es un ritmo difícil. Estuvieron muy bien. Todavía no la vemos explotar a Julieta”.