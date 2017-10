“La Bomba Tucumana” y su comedia musical se llevaron un puntaje perfecto

Freddy Villarreal y Soledad Bayona, ya eliminados de la competencia, fueron invitados especialmente para hacer una versión de “La Bella y la Bestia”.

UN ARRANQUE DE PELÍCULA

Marcelo dio inicio a otra noche de ritmo libre en el Bailando 2017 y presentó a Freddy Villarreal y Soledad Bayona, quienes ya eliminados de la competencia fueron invitados especialmente para hacer una versión de “La Bella y la Bestia”. A continuación, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras realizaron una representación de la película “Érase una vez en México”. En la previa, la bailarina le pasó factura a su marido, el Chato Prada: “Últimamente me aburre”. En tanto, Gabo cuestionó el nuevo rol de “jurado” de La Bomba Tucumana. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (7) levantó el pulgar: “Me gustó que tuvo estilo y una estética muy linda”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) destacó: “Me encantó el final. Fue muy lindo cómo combinaron las pantallas”. Moria Casán (10) analizó: “Esta es la pareja más astuta del certamen. No compiten entre sí. Multiplican la efectividad y tienen mucha interpretación”. Y Marcelo Polino (10) redondeó un gran puntaje: “Me encantó. Fueron de lo mejor de la ronda”. Total: 27 puntos.

EL MUSICAL DE LA BOMBA

Gladys “La Bomba Tucumana” salió a la pista junto a Facu Arrigoni para hacer una comedia musical titulada “El cabaret de Gladys”, pero previamente le confesó a Marcelo haberse sentido afectada por las críticas de Lourdes. “Hoy me desperté destrozada. Es lamentable que una mujer que trabaja con niños me discrimine y me diga ‘burra’”, afirmó, y dio pie a un fuerte cruce verbal entre ambas. “Últimamente el mundo está muy mal”, reflexionó la cantante, antes de bailar y recibir un puntaje perfecto del jurado. De Brito (10) fue el primero en dar su devolución: “No te para nadie, Bomba. Me gustó lo que hicieron, más allá de algunos baches y que fue muy bizarro. Me gusta que seas tan brava y tan atrevida”. Pampita (voto secreto) valoró la idea de “ver a la Bomba totalmente distinta”. Moria (10) se deshizo en elogios: “La Bomba tiene un histrionismo desmesurado. Es la dueña del show, es hipnótica. Hace mucho que no veo una mujer así”. Finalmente, Polino (10) sostuvo: “Gladys está aprendiendo a manejar otros estilos. Me encantó su comedia musical, estuvo genial”. Total: 30 puntos.