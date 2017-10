Largó el ritmo libre: Sol Pérez sorprendió con patín artístico y Melina Lezcano obtuvo el mejor puntaje

Tres parejas presentaron en la pista coreografías preparadas a su antojo.

EN PATINES AL RITMO LIBRE

En el arranque del programa, Marcelo celebró la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018: “Estamos felices, disfrutemos esto que es maravilloso”. Luego, Sol Pérez inauguró el ritmo libre junto a Fernando Bertona con una coreografía titulada “Magia en el barrio”, en la que se lució andando en patines. “Por lo menos es algo nuevo”, avisó en la previa, donde conversó con Marcelo sobre el triunfo argentino en Ecuador y la actuación de Lionel Messi. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (5) destacó: “Me gustó más la primera parte, la que transcurrió en la calle. Para mí se quedó por la mitad, pero el final estuvo maravilloso”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) analizó: “Los patines limitaron los movimientos de Sol, pero el truco final fue tremendo”. Moria Casán (7) vio poca participación de la pareja: “Pareció que Sol estaba practicando patín en un grupo urbano. Nunca estuvieron unidos”. En tanto, a Marcelo Polino (10) le encantó: “Los patines parecía que sacaban fuego. El truco final me dejó con la boca abierta”. Total: 22 puntos.

MELINA, ENTRE LOS OJOS Y LA PANTALLA

La segunda pareja en salir a la pista fue Melina Lezcano y Maxi Buitrago, quienes eligieron una temática relativa al abuso del celular y la tecnología, y tuvieron como espectador presencial a Joel Ledesma, el anterior partenaire. “Hoppe es un muy buen partido”, comentó la ex cantante de Agapornis ante la consulta de Marcelo. “Me gustó mucho lo que hicieron. Fue original y tuvieron estilo”, remarcó De Brito (9) en su devolución. “Me encantó la idea, fue un adagio moderno, aunque en algunos momentos me aburrió”, reconoció Pampita (voto secreto). “Sentí que estaba en el cine, me faltaban los pochoclos. Me encantó lo que vi, estuvo muy bien realizado”, se puso de pie Moria (10). “A mí no me gustó demasiado. Me pareció el show de la obviedad. Tenés que disfrutar el show, Melina, tenés que animarte a mostrar tu cuerpo”, le aconsejó Polino (4). Total: 23 puntos.

LA CHIPI NO PUDO BRILLAR

Finalmente, La Chipi y Mauro Caiazza cerraron la noche con una performance denominada “Amores perros”. Antes de la coreo, Mauro fue increpado por Anita, una de las bailarinas del staff, a raíz de rumores sobre un acercamiento: “No hables si después no te la bancás. ¿Vos querés que cuente todo?”. Luego del pase de factura, De Brito puso el dedo en la llaga: “¿Mauro le fue infiel a su novia con vos, Anita?”. Y la bailarina respondió sugestivamente: “Conmigo quizás no”. Sobre el baile, el periodista (4) fue crítico: “No me gustó, estuvieron deslucidos. Prefiero cuando bailan en el piso”. Pampita (voto secreto) tampoco quedó satisfecha: “Hubo varios momentos desprolijos. Fotográficamente se veía espectacular, pero se notaron fallas”. Moria (7) responsabilizó al bailarín: “Este es un trío de un gran refinamiento y virtuosismo. Pero hoy Mauro estuvo nervioso y descuidó a La Chipi en un par de trucos”. Por último, Polino (4) compartió la visión de sus compañeros de jurado: “Chicos, hagan show”. Total: 15 puntos.