Llegó a la segunda gala de Tango al Bailando 2017

EL FINAL FUE UNA PUÑALADA

Marcelo dio inicio a la última gala de la semana y, en primer turno, Federico Bal y Laura Fernández –lookeada de morocha– realizaron una coreografía de “La puñalada”, de Juan D’Arienzo, que finalizó con una caída. En la previa, la pareja contó las incompatibilidades religiosas que tendrían en caso de casarse. “Puede pasar el tropezón. Igual, esta pareja siempre me gusta”, sostuvo Ángel De Brito (voto secreto) a la hora de las devoluciones. “A todos los ritmos siempre le ponen algo más. Este tema lo van a repetir espectacularmente bien”, los arengó Carolina “Pampita” Ardohain (6). “No me gustaron ninguno de los dos. No vi a la pareja, no sentí el fuego sagrado”, señaló Moria Casán (5). La madre de Laurita también dio su opinión sobre la coreo y recordó el truco fallido de La Chipi, antes de que Marcelo Polino (0) concluyera: “Venían divinos y terminó siendo un disgusto”. Total: 11 puntos.

FLOR Y AGUS, CON CRISIS ENERGÉTICA

Agustín Casanova y Flor Vigna fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “Taquito militar”, de Mariano Mores. “La veo rara a usted”, le dijo de entrada Marcelo a Flor, quien terminó revelando una pequeña crisis con su novio. De Brito (voto secreto) preguntó si había alguna historia entre Agustín y Flor, y afirmó: “En este ritmo les faltó presencia escénica. No fue su noche más lucida”. Pampita (6) tampoco quedó conforme: “Me faltó algo más picaresco. Casi siempre brillan en la pista, pero hoy no fue su mejor gala”. Moria (5) expresó su molestia con la actitud de la pareja: “Traer una cosa tan rara en un show de semejante categoría es una falta de respeto. Fue todo un papelón, no me gustó”. Y Polino (0) concluyó: “Desde que se fue Pedro (Alfonso), Flor se desdibujó. Hoy me resultó incómodo verlos. No me gustó”. Total: 11 puntos. Antes de retirarse del estudio, Agustín manifestó su enojo con De Brito por haber plantado la duda de un romance con Flor. “Siento que lo hacés por pura maldad”, le dijo. En tanto, Flor tuvo un tenso cruce con Moria.