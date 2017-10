Macarena Rinaldi brilló con el tabique fracturado y Nancy Pazos bailó con jóvenes hipoacúsicos

Tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch: el Polaco apostó a la nostalgia.

EL POLACO APOSTÓ A LA NOSTALGIA

En el arranque del programa, El Polaco salió a la pista junto a Solange Báez para realizar una coreografía titulada “La base está”, que combinó videojuegos y un recuerdo del Bailando pasado. En la previa, el cantante opinó sobre el controvertido croma de Fede Bal y Laurita Fernández: “Me gustó lo que hicieron, fue algo nuevo”. En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (6) dio el visto bueno: “Me gustó el homenaje a la nostalgia. Fue tranqui y efectivo, aunque la música no me gustó tanto”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) quedó muy conforme: “Me pareció una propuesta original y se vieron muy correctos. A pesar de usar pocos recursos, me gustó mucho”. Moria Casán (8) destacó: “Estuvieron muy armoniosos y equiparados. Lo que propusieron fue atractivo y diferente. El Polaco es vendedor de pista”. En tanto, Marcelo Polino (6) completó: “No fue pretencioso y estuvo bien resuelto. Buen trabajo”. Total: 20 puntos. Como viene siendo una costumbre, Marcelo acudió a la opinión de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien dio su aprobación: “Vi algo muy jovial. Bailar en espejo es muy difícil, me gustó”.

MACARENA, CONTRA VIENTO Y MAREA

En segundo turno, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi se presentaron para hacer su performance libre bajo la consigna “El amor nunca muere”, con Facundo Mazzei y Cecilia Figaredo como invitados. La bailarina se fracturó el tabique horas antes de salir a la pista, pero, pese a las recomendaciones médicas, decidió bailar igual. Además, volvió a desmentir las versiones que la vinculan a Federico Hoppe. Esta vez fue La Bomba la primera en opinar sobre la actuación: “Fue sublime”. Luego, De Brito (7) felicitó a Macarena por su valentía: “Esto es esfuerzo. Me gustó lo que hicieron. Transmitieron emoción y fue un baile de alta calidad”. A Pampita (voto secreto) le encantó: “Era un placer a la vista. Tuvieron mucho estilo y clase”. Moria (10) pidió ir al baño por tener “un orgasmo tántrico sensorial” y explicó: “Vi gente alada y cosas que me hacen bien al alma”. Por último, Polino (10) se sacó el sombrero: “Lo que hizo Macarena fue tremendo. Estuvieron maravillosos”. Total: 27 puntos.

NANCY, UNA MALÉFICA CONMOVEDORA

Finalmente, Nancy Pazos emuló a Angelina Jolie para hacer una interpretación de “Maléfica”, acompañada de Cristian Ponce y tres chicos hipoacúsicos de la Fundación Dominick, por la cual baila. “Que los chicos se sumen a la coreografía fue una idea mía”, contó la periodista luego de una performance que emocionó a todos. “Te queda perfecto lo de Maléfica, Nancy. Elegiste la opción más difícil, sos la única que trajo el sueño a la pista”, valoró De Brito (10). “Fue una sorpresa muy agradable lo que hizo Nancy. Los chicos estuvieron espectaculares”, los felicitó Pampita (voto secreto). “Hoy fuiste benéfica, estuviste perfecta”, sostuvo Moria (10). Por su parte, Polino (10) se limitó a completar la nota máxima. Total: 30 puntos.