Noche de tangos explosivos en el Bailando 2017

UN SOL PARA EL TANGO

En el arranque del programa, Sol Pérez salió a la pista junto a Fernando Bertona para interpretar “Tanguera”, de Mariano Mores (versión del Sexteto Mayor). En la previa, “la chica del clima” le puso paños fríos a su enojo por la filtración de su número de teléfono y se rió de las críticas a su look en la fiesta de la revista Caras. “Este es uno de los ritmos más difíciles del año y me gustó lo que hicieron. Estuvo sensual y no tuvo ningún accidente”, los felicitó Ángel De Brito (voto secreto) en la ronda de devoluciones. “Le pusieron fuerza, acting y pasión. Tuvieron un error chiquito, pero estuvieron increíbles”, dio el visto bueno Carolina “Pampita” Ardohain (9). “Hay demasiada química en esta pareja. Sol, es una suerte que tengas de compañero a Bertona. Me provocaron emoción”, se puso de pie Moria Casán (10). “Me encantó. Se los vio disfrutar”, concluyó Marcelo Polino (8). Total: 27 puntos. Antes de que la pareja deje el estudio, Juan, representante del sueño “Un tatuaje por una sonrisa”, se lució bailando un reggaetón con Rocío Robles.