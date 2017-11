Noche explosiva de Merengue en el Bailando 2017

En el arranque del programa, Marcelo comentó con Federico Hoppe las repercusiones de su flamante romance con Macarena Rinaldi. Luego, tras sufrir una descompostura, Gladys “La Bomba Tucumana” abrió otra gala del Bailando 2017 junto a Facundo Arrigoni, al ritmo de “Moviendo las caderas”, de Oro Sólido. En la previa, la cantante reveló sus sueños eróticos con Marcelo y volvió acusar a Mica Viciconte de “bruja”. Luego, disparó contra su ex novio y contra su hermana. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (7) le aconsejó que se preserve de las confrontaciones. Y sostuvo: “Cuando bailaste, me gustó. Los trucos fueron muy riesgosos. Sin los trucos, me hubiese gustado más”. Lizy Tagliani (5), que volvió a reemplazar a Pampita en el jurado, hizo quebrar a Gladys con su opinión sobre su comportamiento fuera de la pista. “Lo que rescato del baile fue la valentía de hacer trucos”, agregó. “Me impresiona la astucia que tiene Gladys para el show. El baile empezó bajo pero terminó bien. A mí también me encantó el riesgo de los trucos”, destacó Moria (voto secreto). “Hoy hubiera rendido más el parte médico que la presencia de La Bomba. No pasó nada, fue un disgusto tremendo”, sentenció Marcelo Polino (0). Total: 12 puntos.

MELINA ESTUVO A LA ALTURA

En segundo turno, Melina Lezcano y Maxi Buitrago realizaron una coreografía de “Cariñosa”, de Chichi Peralta. “No me gusta tanta violencia, me pone mal”, señaló en la previa la cantante de Agapornis, en un tiro por elevación a La Bomba. “El tema fue demasiado exigente. La coreo estuvo correcta, pero no me mató”, afirmó De Brito (7) en la ronda de devoluciones. “Se lucieron y me gustó. Noté una pisadita al final, pero me encantó”, enfatizó Lizy (9). “Me encanta esta pareja. Fue la mejor coreo que vi hasta ahora, no falló nada”, los felicitó Moria (voto secreto). “Las previas de ustedes me embolan. Me gustó lo que hicieron en el baile”, concluyó Polino (6). Total: 22 puntos.