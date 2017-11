Segunda gala de merengue con altos y bajos

Este viernes 17 de noviembre, tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. Flor Vigna brilló junto a su nuevo partenaire y obtuvo puntaje perfecto.

FEDE Y LAURITA, CON MUCHO SABOR

En el arranque del programa, Marcelo anunció que los próximos lunes y martes Pampita estará ausente del jurado y será reemplazada por Lizy Tagliani. Luego, Federico Bal y Laura Fernández salieron a la pista para realizar una coreografía de “Qué buena está la fiesta”, de Los Hermanos Rosario. En la previa, la pareja adelantó que en el ritmo “homenaje” rendirá tributo a Disney, en tanto que Thiago, un niño de Tres Arroyos que padece cáncer, cumplió el sueño de conocer a Pampita y emocionó a todo el estudio. “Me encantó. Tuvieron un ritmo impresionante, felicitaciones”, inició la ronda de devoluciones Ángel De Brito (10). “Se refleja en la pista su momento personal. Hay mucha química en la pareja. Fue un merengue muy sabroso”, destacó Pampita (voto secreto). “Sacando algunos detalles, estuvieron extraordinarios”, se sumó a los elogios Moria Casán (9). “Me gustó lo que vi. Los vi muy simpáticos”, aprobó Marcelo Polino (8). Total: 27 puntos.

UN MERENGUE DESPROLIJO

En segundo turno, Mica Viciconte bailó junto a Jorge Moliniers “Muévelo”, de Jandy Ventura y Los Potros. “¿Le gusta (Fabián) Cubero como novio de su hija?”, le preguntó Marcelo al padre de Mica. Sin embargo, ella se mostró reticente a explayarse sobre el tema: “Somos amigos nada más”. A la hora de los puntajes, De Brito (3) bajó el pulgar: “Fue un merengue muy desprolijo, no me gustó. Me faltó más de Mica”. Pampita (voto secreto) vio el lado positivo: “Me encantó la actitud de Mica. Hay que corregir las puntas de los pies”. Moria (6) analizó: “Mica anticipó demasiado los trucos. No lo disfruté, tuve mucha tensión. Me encanta esta pareja, pero hoy no me gustó”. Por su parte, Polino (0) fue lapidario: “No me gustó nada lo que vi. Fue un disgusto total, ensayen y vuelvan la semana que viene”. Total: 9 puntos.

UNA FLOR QUE SE LUCE MÁS

Flor Vigna y Gonzalo Gerber cerraron la semana con una interpretación de “Abusadora”, de Wilfrido Vargas. Antes de la coreo, Flor se mostró feliz por la reconciliación con su novio y confesó ser la celosa de la pareja. Luego, recibió grandes devoluciones del jurado. “Me gusta este equipo. Flor se luce mucho más siendo la protagonista, la veo mucho más relajada. Para mí fue, lejos, su mejor gala”, enfatizó De Brito (10). “La coreo tuvo mucha alegría. Flor ahora se puede relajar. Terminaron en tiempo perfecto, me encantó lo que vi”, remarcó Pampita (voto secreto). “Es una noche muy especial para Flor. Ahora es ella la figura y estuvo extraordinaria”, se puso de pie Moria (10). “Comparto lo que dicen mis compañeros. Flor se sacó la mochila de Márama. Me encantó”, concluyó Polino (10). Total: 30 puntos.