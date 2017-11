Seis parejas sentenciadas en el Bailando 2017

Este viernes 10 de noviembre, Jey Mammon completó la ronda de tango y se conocieron los votos secretos de Ángel De Brito. El duelo y la eliminación quedaron para el próximo lunes.

SE CERRÓ LA MILONGA

En el inicio del programa, Jey Mammon y Laura Oliva bajaron el telón del tango con una coreografía de “Azúcar, pimienta y sal”, de Héctor Varela, Ernesto Rossi y Abel Aznar. “No me convenció lo que hicieron. Buena suerte”, les dijo Ángel De Brito (voto secreto) en la ronda de devoluciones. “Me gustó la coreo. Laura es una bailarina espléndida y eso potencia a Jey. Me sorprendió gratamente este tango”, valoró Carolina “Pampita” Ardohain (9). “Yo vi todo lo contrario a Pampita. No me gustó para nada. Les faltó azúcar, pimienta y sal”, les bajó el pulgar Moria Casán (6). “Me pasó lo mismo que a Moria. La coreo era como para un bailarín, no para Jey”, consideró Marcelo Polino (4). Total: 19 puntos.

SEIS PAREJAS SENTENCIADAS

A continuación, Marcelo hizo pasar a todas las parejas que bailaron tango y le dio la palabra a Hernán Piquín, quien sufrió un violento asalto en las últimas horas. “Fue tremendo. Me dispararon doce veces, me querían matar”, contó muy angustiado. Y aclaró que deberá ser reemplazado en el próximo ritmo (por Facundo Mazzei) a raíz de un fuerte golpe. “En ningún momento pensé en renunciar al certamen”, remarcó. Luego, conocidos los votos secretos de De Brito, aseguraron su continuidad en el Bailando: La Chipi y Mauro Caiazza (27 + 8 = 35), Piquín y Macarena Rinaldi (20 + 8 = 28), Melina Lezcano y Maximiliano Buitrago (21 + 7 = 28), Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni (21 + 5 = 26), Mica Viciconte –quien cargó contra Tyago Griffo y Rocío Robles y tuvo un duro cruce con La Bomba– y Jorge Moliniers (21 + 9 = 30), Sol Pérez y Fernando Bertona (27 + 6 = 33), y Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (30 + 10 = 40).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (23 puntos): El Polaco y Solange Báez (9 + 2 = 11), Federico Bal y Laurita Fernández (11 + 0 = 11), Flor Vigna y su nuevo partenaire, Gonzalo Gerber (11 + 6 = 17), Consuelo Peppino y Agustín Reyero (16 + 6 = 22), Tyago y Barby Silenzi (17 + 5 = 22), y Jey Mammon y Laura Oliva (19 + 3 = 22).

Por falta de tiempo, el duelo y la definición telefónica quedaron pendientes para el próximo lunes, cuando se conocerán los dos nuevos eliminados del Bailando 2017.