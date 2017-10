Seis parejas sentenciadas en el Bailando 2017

Además Jey Mammon y Laura Oliva completaron el ciclo y alcanzaron un buen puntaje.

Este viernes 6 de octubre se cerró la ronda de “Cha Cha Cha Pop”. Florencia Peña reemplazó a Carolina “Pampita” Ardohain en el jurado, se conoció el voto secreto de Angel de Brito y seis parejas quedaron en la cuerda floja.

UN CIERRE SORPRENDENTE PARA JEY

En el arranque del último programa de la semana, Jey Mammon y Laura Oliva completaron la ronda de “Cha Cha Cha Pop” al ritmo de “Toxic”, de Britney Spears. Marcelo felicitó a Jey por el estreno de su unipersonal y bromearon por su lugar en el certamen. En la ronda de devoluciónes, Angel de Brito (con el voto secreto) se mostró sorprendido por el avance de Jey: “Te felicito Jey, Laura es una bomba, pero vos aprendiste a bailar en éste certamen”. A Flor (9) le encantó el baile: “Genial, no daba dos pesos por Jey porque no baila, y me pareció hermoso. Me encanta lo que hicieron”. Por su parte, Moria Casán (7) dijo que “Jey tiene un oído fabuloso, como cualquier músico, pero le falta estilo. Igual me gustó”. Polino (7) coincidió con sus colegas: “Este es un equipo que me encanta, tal vez le faltó un poco de estilo, pero estuvo perfecto. Me gustó”. Total (23)

Sentenciados La Bomba y Viciconte2 La Bomba y Viciconte Jey Mammon3 Jey Mammon2 Jey Mammon Bonelli y Latorre

LA HORA DE LA SENTENCIA

Marcelo dio a conocer los votos secretos de Angel de Brito y aseguraron su continuidad en el certamen: Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (30+10=40), La Chipi y Mauro Caiazza (30+10=40), Federico Bal y Laurita Fernández (26 +10=36), Piquín Hernán y Macarena Rinaldi (26+9=35), Melina Lezcano y Maximiliano Buitrago (25+9=34), Rocío Guirao Díaz y Eugenio Dmytrenko (26+7=33), Sol Pérez y Fernando Bertona (25+6=31), Jey Mammon y Laura Oliva (23+7=30), Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni (17+6=23), Mica Viciconte y Jorge Moliniers (22+6=28), Nancy Pazos y Cristian Ponce (24+4=28), Yanina Latorre y Carlos Bernal (17+6=23) y Chechu Bonelli y Facundo Insúa (22+1=23).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (23 puntos): El Polaco y Solange Báez (11+2=13), Consuelo Peppino y Agustín Reyero (11+4=15), Tyago Griffo y Barby Silenzi (14+1=15), Agustín Casanova y Flor Vigna (15+0=15), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (18+4=22) y Silvina Luna y Leandro Nimo (18+4=22).

Por falta de tiempo recién bailarán el duelo el próximo lunes, cuando finalmente se defina qué dos parejas dejan el certamen.