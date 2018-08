El nuevo salto del dólar en Argentina: ¿Qué podemos esperar?

Hablamos con el periodista Juan Miguel Carzolio sobre las dificultades económicas del gobierno de Macri y sus efectos en el Uruguay.

Este jueves el dólar se disparó en Argentina, superando los 40 pesos. Esta situación ha complicado al gobierno de Mauricio Macri quien, en un afán de llevar las cuentas públicas a un orden cuidando el aspecto político, optó por el gradualismo. Este camino parecía funcionar hasta que el dólar empezó a fortalecerse a nivel mundial, algo que afectó severamente a economías emergentes como Turquía y la propia Argentina.

El gobierno de Macri en definitiva padece problemas de confianza: en el largo plazo por su historial de crisis económicas y defaults; y en el corto plazo en lo que refiere a los movimientos diarios. Hay poca confianza en la moneda argentina, lo que implica que, ante la menor turbulencia, la gente se cambia de moneda.

Esta situación no afecta a Uruguay como lo ha hecho en otras instancias, que ya no está expuesto a los depósitos de argentinos y la plaza financiera uruguaya cambió su normativa, aprendiendo de la última crisis bancaria. Sin embargo, esto ha alterado el turismo de forma tal que en las vacaciones de julio llegaron menos argentinos, lo que motivó al Ministerio de Turismo a reinstaurar la devolución del IVA a turistas para este verano. Esto no parece ser suficiente, porque ahora Uruguay no solo perdió competitividad con el mundo sino que también con la región.