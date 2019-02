Las visiones de Marcelo Acquistapace sobre el estado de Mónica Rivero resultaron atinadas: “Tenía la seguridad de que esa era la situación de Mónica”

"Cuando ella desapareció, la familia me contactó al segundo día que había desaparecido", recordó.

El vidente Marcelo Acquistapace fue consultado por la familia de Mónica Rivero hace dos años, cuando ella desapareció de un momento a otro y sin dejar rastros. Ahora, tras su aparición, se comprueba que las visiones de Acquistapace eran atinadas.

Tenía la seguridad de que esa era la situación de Mónica. Cuando ella desapareció, la familia me contactó al segundo día que había desaparecido. Pedí el nombre, la fecha de nacimiento, una foto, una prenda. Vinieron a mi casa y me trajeron los elementos.

La familia me dijo que Mónica era una señora de familia, de su casa, que hacía 20 años que trabajaba en la misma empresa y tenía un cargo de confianza. Además, que no tenía ningún tipo de adicción y que nunca había desaparecido.

Hubo una serie de situaciones que me marcaron negativamente. Me llamaron y me dijeron que habían hablado con otra vidente.

Yo decía que había cambiado de aspecto, que vivía cerca de la costa, que se había cortado el pelo y estaba más delgada. Y sentía el sonido de monedas, lo que me marcaba que quizás seguía vinculada al tema de los casinos.