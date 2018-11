El Frente Amplio tratará en el Plenario Nacional 17 informes del Tribunal de Conducta Política, entre ellos los de Sendic y De León

El Plenario será el sábado 15 de diciembre y tratarán todos los informes que están pendientes de resolución.

La Mesa Política resolvió convocar al plenario y tratar todos los informes del Tribunal de Conducta que se presenten hasta el próximo 3 de diciembre.

El caso que capta más atención es el del ex vicepresidente Raúl Sendic, pendiente de resolución desde el 9 de setiembre del año pasado. Ese día Sendic renunció a su cargo de vicepresidente. Su sector político, la lista 711, considera que ese hecho cerró el caso, pero en la interna oficialista aumenta la presión para sancionarlo e inhabilitarlo para ser candidato al Senado, en el entendido de que puede perjudicar al Frente Amplio.

El plenario también incluirá el caso del senador Leonardo de León, de la lista 711, por sus gastos con la tarjeta corporativa de Alur, cuando éste presidía la empresa subsidiaria de ANCAP.

Hasta ahora estarían en consideración 17 casos, entre otros, los del diputado Darío Pérez y el ex diputado Sergio Mier, por no votar artículos de la Rendición de Cuentas en 2015; el del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por críticas al gobierno venezolano; de ediles de Salto y de Rivera, por no acatar decisiones de la departamental, entre otros.