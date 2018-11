El testimonio de la mujer trans agredida en Salto: “Ser diferente no es malo, es una elección de vida, hay que estar en paz sin molestar al otro”

La mujer afirmó que había hecho denuncias previas de amenazas por parte de las personas que la agredieron, pero que la Policía las desestimó.

La víctima continúa internada, a la espera de una posible cirugía plástica por los golpes recibidos:

Me siento angustiada, triste, que no le pase a ninguna otra persona, sea gay, lesbiana, trans, afro, es horrible. Que te escupan, que te tiren piedras, que te golpeen y te pisoteen. Que te digan un montón de barbaridades feas que nunca en mi vida las pasé. Hay que seguir luchando, esto a la vez me da más fuerzas para seguir luchando por los derechos.

Aseguró que había hecho dos denuncias previas por amenazas por parte de las mismas personas que ahora la agredieron:

Los policías no dieron importancia a mi pareja le pegaron dos veces por estar con una travesti, hubo denuncias pero la Policía nunca hizo nada. Ayer me pegaron a mí, estoy esperando que se me deshinche una mama para ver si me tienen que operar.