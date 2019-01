Polémica por la fecha del inicio de clases enfrentó al Sindicato de Maestros y la directora de Primaria

Las autoridades dispusieron que comiencen el viernes 1º de marzo.

El 1º de marzo de 2019, el día previo a un fin de semana y a los feriados por Carnaval, los alumnos de ciclo inicial, primaria, secundaria y UTU comenzarán su año escolar. El Sindicato de Maestros cuestionó la medida. Aseguran que la decisión fue sorpresiva.

“Para nosotros aporta a un día más de calendario que no vamos a entrar en la polémica, pero es agregar un día más a algo totalmente irregular. Después va a haber día libre, cuando sabemos que el periodo de adaptación demanda un tiempo y contacto con maestro y con el grupo que eso en un día no se va a poder dar”, señaló Elbia Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Por otro lado, la directora de primaria aseguró que el hecho de comenzar las clases el primero de marzo es simbólico.

“¿Qué hace que una clase no empiece el 1º de marzo? En el Uruguay cada cinco años la asunción de un presidente, si no deben empezar. Este año cae un viernes y luego tenemos Carnaval. Primero empieza primaria, secundaria y UTU el ciclo básico y los niños vienen el 6. Los padres van a entender, y si alguien tuvo licencia programada no lo mandará el 1º, pero me parece importante que empiecen el primero de marzo”, indicó la directora de Primaria Irupé Buzzetti.