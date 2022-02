Águilas quebradas, serpientes enfermas y tortugas desnutridas: así funciona la policlínica de animales silvestres de la Facultad de Veterinaria

Los trece voluntarios, la mayoría estudiantes, de la policlínica de animales silvestres y mascotas no tradicionales de la facultad de Veterinaria se pusieron en marcha cuando los incendios azotaban a los bosques uruguayos.

Hace algunas semanas, en los días más sofocantes de diciembre y enero, una seguidilla de incendios arrasó hectáreas enteras de monte y campo en Uruguay.

Entonces se empezó a hablar del impacto del fuego sobre las viviendas humanas, las plantaciones y el monte nativo. Pero hubo un grupo de personas que pensó en otra cosa: ¿cómo estarían haciendo los animales silvestres para sobrevivir a la furia de los incendios forestales? Así fue que los trece voluntarios, la mayoría estudiantes, de la policlínica de animales silvestres y mascotas no tradicionales de la facultad de Veterinaria se pusieron en marcha.

Natasha Eliopulos, docente de la facultad de Veterinaria y, según dice, una “bióloga frustrada”. Natasha es quien está al frente de la policlínica para animales no tradicionales que dio tratamiento médico a las especies que llegaron quemadas por los incendios, sobre todo comadrejas.

Pero eso no es lo único que hacen en la policlínica que opera desde 2019 bajo la órbita de la Universidad de la República. También atienden mascotas exóticas -como hurones, erizos y boas- y cualquier otro animal no tradicional que necesite asistencia, desde un águila hasta un lagarto.

"Atendimos más de 43 especies en más de 160 consultas. Hoy en día tenemos un 50% o 60% de fauna y un 40% de mascotas como consulta. Muchas veces la gente dice, ¿quién va a venir? ¿Que quién va a venir? Se nos llenan las consultas", dijo.

Sin embargo, a pesar de la demanda por este tipo de atención especializada, los veterinarios que no se dedican a la rama productiva -como ganado o equinos- sufren el peso de la burocracia y la desinformación.

Históricamente fueron las organizaciones sin fines de lucro para la conservación de la fauna quienes se encargaron del tratamiento y la rehabilitación de animales silvestres. La facultad de Veterinaria trabaja en conjunto con estas ONGs, pero ahora buscan dar un paso más.

Si hubiera que elegir un caso paradigmático de atención médica en la policlínica de animales silvestres y mascotas no tradicionales de la facultad de Veterinaria, la mayoría de quienes hacen trabajo voluntario ahí elegiría a Morita.

Morita es un águila mora que ingresó al hospital a principios de noviembre. El motivo de consulta fueron dos fracturas. Producto, según nos contaron, de que le pegaron con una honda, una pedrada.

Morita viajó desde Bella Unión, en Artigas, hasta Montevideo donde fue atendida de urgencia.

El día que ingresó lo primero que se le hizo fue un vendaje en ocho para inmovilizar la fractura y evitar que eso empeore.

La cirugía que se le hizo fue una cirugía ortopédica en la cual se le introdujeron clavos intramedulares. Y también se le colocó un fijador externo para mantenerla más estable. La cirugía salió correctamente y luego de unos días empezó con fisioterapia. El objetivo final con este paciente es la reintroducción de este animal en su hábitat natural.

Morita va mejorando y hasta puede dar vuelos cortos.

También está una boa constrictora, un macho de cinco años que vive en cautiverio como mascota.

Lo que le pasó a él es una retención de muda que es algo bastante común en el cambio de piel. A veces, dependiendo de varios factores, puede ser que esa muda se atore. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver en qué ambiente estaba, quizá cambiar la dieta, proporcionarle humedad para que la muda que tenga atorada se le pueda retirar.

Otra especie bastante recurrente en las consultas de la policlínica son las tortugas. Ella es 300, una tortuga de agua autóctona.

En este caso el animal no podrá ser devuelto a la naturaleza porque no podría sobrevivir en esas condiciones. Su situación no es tan distinta a la de estas dos tortugas de tierra.

Son animales que son exóticos, no son autóctonos y son tristemente unas de las mascotas más comunes.

Estos animales llegaron a la poli porque tenían problemas nutricionales, tenían un mal manejo. Eso lleva a que tengan problemas respiratorios, de crecimiento y acá estamos viendo todo eso.

Ambas continúan en monitoreo.