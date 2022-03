Alopecia en el centro de la polémica: lo que hay que saber sobre la pérdida del cabello

Dejando de lado todas las discusiones causadas por el episodio en los Oscar

“Recibo muchas preguntas sobre por qué he estado usando este turbante. Bueno, he tenido problemas con la pérdida de cabello. Y les diré que fue aterrador cuando comenzó".

Con estas exactas palabras fue que la actriz Jada Pinkett Smith le contó al mundo que sufre de alopecia. Desde entonces las preguntas y cuestionamientos sobre su apariencia no pararon de crecer. Pero lo cierto es que lo que le pasa a ella, una actriz aparentemente intocable de Hollywood, es mucho más común de lo que creemos.

La alopecia la definimos como la pérdida del pelo existente. Y en realidad no es un diagnóstico en sí.

La alopecia puede ser ocasionada por múltiples patologías o enfermedades, que pueden ser desde circunstancias genéticas hasta lupus. Por eso para los especialistas es muy difícil encontrar una respuesta concreta a la pérdida del pelo.

"Yo a veces para explicarle a mis pacientes les digo que la caída del pelo en realidad es un síntoma como puede ser la fiebre. Después hay que ver qué origen tiene eso para poder llegar a un diagnóstico y a raíz de ese diagnóstico planificar un tratamiento. Porque tiene tantos tratamientos como enfermedades la estén causando", explicó la especialista uruguaya Silvina Gurgitano.

En este sentido la alopecia androgenética, la más común, incide más en los hombres. Pero si observamos las alopecias causadas por enfermedades autoinmunes, la alopecia areata, estará más presente en las mujeres jóvenes. Cada patología tiene su rango etario y su predilección por sexo. Además de las condiciones y antecedentes personales de cada paciente.

A veces hasta responde a ciclos normales del pelo y no hay ninguna patología y no precisa ningún tratamiento mediante porque es un ciclo, son etapas y es autolimitado y transitorio y se va a terminar. Otras veces no.

Sin embargo, sea permanente o transitoria, sea androgenética o areata, hay un factor que está presente siempre: el factor emocional.

La consulta por pérdida de pelo es una consulta que ya de por sí ya tiene una alta carga emocional. El paciente viene muy vulnerable a la consulta", indicó Gurgitano.

Nuestra relación con el pelo tiene un fuerte componente cultural, político y hasta religioso. A lo largo de la historia y las culturas, el pelo ha sido un símbolo de fortaleza y poder o de extrema sumisión.

Pero la cuestión va mucho más allá de las apariencias.