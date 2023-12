Baldur's Gate 3: ¿De qué se trata el videojuego que se consagró como el mejor del año?

La obra de los belgas Larian Studios se consagró como el juego y la sorpresa del año.

El game award al juego del año es un premio presentado anualmente por The Game Awards. Se otorga a un videojuego que se considera que ofrece la mejor experiencia en los campos creativos y técnicos. Baldur's Gate 3, la obra de los belgas Larian Studios, se consagró como el juego y la sorpresa del año.

Este juego de interpretación de roles hace que cada usuario viva una historia diferente, incluso si todos (por ejemplo un grupo de amigos) están en la misma partida y jugando a la vez.

Se trata de aventuras medievales que toma parte del universo y las reglas de combate por turnos, de los míticos juego de mesa Dungeons & Dragons.

Ambientada en el año 1492, la trama de Baldur's Gate 3 se desarrolla en un contexto en el que las fuerzas oscuras están en ascenso. El personaje de la historia fue capturado por los Mind Flayers, quienes han iniciado una invasión de Faerûn, el mundo o continente ficticio donde se desarrolla el juego.

Estos seres han implantado en el protagonista y otras criaturas, parásitos capaces de controlar y transformar a sus huéspedes. Sin embargo, antes de que pueda completarse la transformación, la nave voladora en la que se encuentran es atacada por guerreros y dragones rojos, huyendo a través de varios reinos. Durante el conflicto, el protagonista logra liberarse y dirige la nave dañada de vuelta a Faerûn, donde se estrella.

En la búsqueda de eliminar el parásito, el protagonista se encuentra con otros supervivientes del naufragio: el mago, la clériga, un vampiro elfo, un el brujo y también una guerrera.

Los usuarios pueden elegir partidas en solitario o multijugadores cooperativos, donde pueden crear uno o más personajes y formar un grupo con otros personajes generados por el sistema para avanzar en la trama. Además, se puede disfrutar de la aventura online con un grupo de hasta cuatro jugadores.

Lo que destaca a este juego es la libertad, se puede elegir entre 12 clases y 11 razas para crear tu propia identidad, o bien juega con un héroe con origen, que cuenta con su propio trasfondo.

Baldur´s Gate 3 alcanza una libertad narrativa que es catalogada como increíble, ya que presenta tantas ramificaciones argumentales que dependen de las acciones y decisiones de cada jugador; lo que genera que cada uno de los usuarios tenga una suerte de película hecha a su medida.

Este título desarrollado reúne más de 95 puntos positivos de los usuarios y actualmente cuenta con un promedio de 115.000 jugadores en Steam, con picos de 180.000. Además, en su lanzamiento, llegó a 875.000 usuarios en la plataforma de Valve, considerada la más popular e importante en el mundo de los videojuegos por computadora.

El videojuego más vendido en Urugay fue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, según informó Gabriel Dittrich, uno de los dueños de X Uruguay, una de las tiendas más grandes de videojuegos en el país.