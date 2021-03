Biosfera 2, el ambicioso proyecto que buscó crear una Tierra dentro de la Tierra

Edward Bass fue quien financió el proyecto que costó 150 millones de dólares. Spoiler alert: el proyecto fracasó.

Una réplica perfecta del mundo. Esa fue la premisa bajo la que construyeron esto.

Es un conjunto de domos e instalaciones ubicadas en el corazón del desierto de Arizona en Estados Unidos y que los científicos bautizaron como Biósfera 2, siendo la Tierra la Biosfera 1.

Se trata de una innovación que captó la atención internacional en los años noventa. Fue en 1991 cuando ocho “biosferianos” -como los bautizó la prensa- se encerraron en 12.800 metros cuadrados cargados con 20 toneladas de biomasa viva repartidas en cuatro mil especies y siete hábitats diferentes recreados de forma artificial.

Todo estaba diseñado con el objetivo de producir alimento, agua potable y oxígeno para mantener viva a una comunidad humana por casi cien años.

Pero lo que comenzó siendo un proyecto que podría haber cambiado a la ciencia, terminó mal. A los dos años todo el plan falló. Las ocho personas que habitaron la Biosfera 2 se quedaron sin alimentos, las especies tanto animales como vegetales se extinguieron y hubo que proporcionar oxígeno desde el exterior.

El experimento también fracasó desde la psicología. Las ocho personas dentro se dividieron en grupos que se distanciaron con diferencias irreconciliables y terminaron de hundir la misión. Otro grupo de investigadores intentó retomar el proyecto, pero a los seis meses hubo que evacuarlos a todos.

Entonces el laboratorio pasó a manos de la Universidad de Columbia que hasta el 2003 se enfocó en crear un simulador a gran escala del cambio climático, publicando hallazgos que son útiles para la ciencia hasta el día de hoy.

Actualmente, Biosfera 2 es propiedad de la Universidad de Arizona, y además de ser un centro turístico en la región, “estudian los efectos de la sequía y del aumento de dióxido de carbono y de la temperatura en el ecosistema de la selva tropical, o cómo evoluciona el suelo”, detalló el portal especializado OpenMind.

Al mismo tiempo están construyendo el Space Analog for the Moon and Mars, una instalación que busca experimentar con la posibilidad de instalar una colonia humana autosustentable en Marte o la Luna.

Puede que no se cumpla con el objetivo bajo el cual nació la Biosfera 2, pero lo cierto es que sigue siendo un laboratorio gigante en el que dejar volar la imaginación científica.