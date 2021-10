Caída de Facebook se produce luego que mujer que filtró documentos sobre la compañía revelara su identidad

Frances Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest y dijo que Facebook es "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp sufren el lunes una masiva interrupción que afectó potencialmente a decenas de millones de usuarios.

El sitio Downdetector mostraba cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París desde las 15H45 GMT.

"Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos", dice un mensaje que reciben los usuarios que buscan acceder a Facebook.

"Sabemos que mucha gente tiene problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo el portavoz de Facebook en Twitter.

La interrupción se produce un día después de que una mujer que filtró a las autoridades estadounidenses documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad.

Facebook whistleblower Frances Haugen says political parties have been quoted in Facebook’s own research saying they know Facebook changed its algorithm and “now if [they] don't publish angry, hateful, polarizing… content,” there’s less engagement. https://t.co/XKKBhxZZ36 pic.twitter.com/tvSmVIJfWT

— 60 Minutes (@60Minutes) October 4, 2021