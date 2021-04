Carreras de Facultad de Ciencias aumentaron un 45 % el número de nuevos estudiantes en 2021

El diario El Observador informó que se registró un aumento en el número de nuevos inscriptos en facultad de Ciencias. Este fenómeno se replicó en la gran mayoría de las facultades en la Universidad de la República.

Desde que comenzó la pandemia, la ciencia uruguaya e internacional está en primera plana.

Cada día, los medios de comunicación se inundan de declaraciones por parte de científicos y científicas de todas las áreas. Y la ciudadanía escucha. Hoy, la ciencia tiene una excelente reputación.

Es en medio de esta nueva época dorada para el conocimiento científico, que las inscripciones de nuevos alumnos en las carreras de grado dentro de facultad de Ciencias aumentaron un 45% con respecto al año pasado.

"Todo este último año, todo lo científico, porque no es solo los virólogos, ha tenido una gran exposición. Ha formado parte de nuestra cotidianidad, ya no es una noticia vinculada a la ciencia sino que pasa a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano a todos los niveles y de todas las edades. Cualquier persona con la que nos sentemos a conversar hablamos de antígenos, de anticuerpos, de ARN mensajero. Estamos hablando de cosas que antes no sabíamos que existían", dijo la bióloga, investigadora y docente Bettina Tassino.

Esto, de alguna manera, refleja que la pandemia evidenció el hecho de que toda nuestra vida está sustentada en conocimiento científico. Y puede que antes sencillamente no le prestáramos mucha atención.

La nueva camada de estudiantes es una buena noticia para el Uruguay, dicen los expertos. Esto podría derivar en un desarrollo científico más diverso y profundo en áreas que continúan siendo inexploradas en nuestro país.

Sin embargo, también presenta grandes desafíos. "La ventaja que tenemos este año es que no nos agarra desprevenidos como nos agarró el año pasado. Hemos generado una serie de estrategias. Por ejemplo, hacer grupos más chicos, eso necesita una redistribución de horas docentes este año. La Universidad no recibió ningún tipo de incremento presupuestal. Lo que estamos haciendo es redirigiendo recursos propios de la Universidad", sentenció Tassino.

En cuanto a la redistribución de recursos e inversiones para este arranque de clases, Tassino explicó que, por ejemplo, se hizo una gran compra de licencias de Zoom para repartir entre los docentes y que también habilitarán salas de Zoom para estudiantes para así acortar, aunque sea un poco, la brecha de la virtualidad.