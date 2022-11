China avanza a toda marcha en su plan para convertirse en una superpotencia espacial para 2045

En 2035 planea tener listos una serie de cohetes reutilizables. Finalmente en 2045 China busca ser la primera superpotencia espacial.

Hablar de una “carrera espacial” puede sonar a que nos estamos refiriendo a la Guerra Fría. A lo largo de este período de la historia reciente, la antigua Unión Soviética y Estados Unidos se midieron el pulso durante décadas para demostrar su poderío. Y uno de estos mecanismos fue a través del desarrollo y la innovación espacial.

Ya pasaron más de cincuenta años desde que Estados Unidos abotonó la carrera espacial del siglo pasado enviando por primera vez a un ser humano a la superficie de la Luna, pero la carrera espacial todavía se está corriendo y tiene a China como uno de las principales candidatos a convertirse en la próxima gran superpotencia espacial.

Las últimas noticias desde el cosmos llegaron este martes, cuando el país asiático confirmó que el último módulo de la estación espacial china Tiangong, que debe permitir que la estructura esté completamente operativa, se acopló tras un lanzamiento exitoso el lunes, en el marco del ambicioso programa espacial de Pekín.

Se estima que con esta estación, pensada para funcionar durante los próximos 15 años, China consolidará su presencia permanente de astronautas en el espacio, lo que podría suponer una ventaja de cara a los próximos años.

El gigante asiático invierte desde hace varias décadas miles de millones de dólares en su programa espacial, lo que le permitió recuperar la mayor parte de su retraso con respecto a los estadounidenses y a los rusos. Aunque la Nasa sigue siendo la líder con un programa espacial que lleva décadas en funcionamiento y al que le asignan 55 mil millones de dólares de presupuesto cada año.

Sin embargo, desde junio, tres astronautas, entre ellos una mujer, están en la estación espacial china, para una misión de seis meses. Y aunque China no prevé una cooperación internacional para su estación, Pekín aseguró que están abiertos a una colaboración extranjera.

Esto no significa que China sea literalmente dueña del espacio. El Tratado del Espacio Exterior de la ONU establecido en 1967 señala que ningún lugar del espacio puede ser reclamado por ninguna nación. Lo que no quiere decir que no puedan explotarlo comercialmente.

El gobierno chino anunció en julio que uno de los principales estudios estará centrado en analizar muestras de una variedad de especies vegetales y animales en el contexto de microgravedad y cómo se podría crear un ecosistema de vida controlado fuera de la Tierra. Todo esto de cara a los planes de en las próximas décadas poder establecer una colonia humana en Marte, el planeta rojo.