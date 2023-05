Científicos publicaron el primer "pangenoma" humano, la llave para el tratamiento de enfermedades raras

Se trata de una proeza científica que "abre una nueva era para el diagnóstico genético", según los especialistas.

El primer "pangenoma" humano, que engloba la más amplia gama de genes y abre la puerta al tratamiento de enfermedades raras, fue publicado este miércoles por un grupo de investigadores de varias partes del mundo.

Se trata de una proeza científica que "abre una nueva era para el diagnóstico genético", según los especialistas.

El primer genoma humano, es decir, el conjunto del material genético de una persona, fue secuenciado en 2003, y sirvió de referencia para otros genomas humanos publicados desde entonces.

Ese mapa permitió identificar los genes vinculados específicamente a ciertas enfermedades, lo que permitió avanzar en tratamientos médicos personalizados porque ahora los médicos podían incidir sobre ellos para curar a un paciente, y aclarar al mismo tiempo el proceso evolutivo humano al compararlos con el ADN de restos fósiles, por ejemplo.

Pero el 70% de las secuencias de ese primer genoma no eran muy representativas porque provenían de un único individuo, un hombre blanco de Estados Unidos. El resto fue extraído de otras veinte personas, lo que en realidad limitaba su utilidad para investigaciones que involucraron a poblaciones de otros orígenes étnicos, personas que no vivieran en Estados Unidos, no fueran varones ni blancas.

Para remediar esta limitación, se publicó el primer pangenoma, es decir un genoma ampliado, variado y diverso, que fue presentado en una serie de artículos científicos publicados en la revista Nature por el Consorcio de Referencia del Pangenoma Humano.

Este proyecto compila los genomas de 47 individuos de orígenes bien distintos, y de aquí a mediados de 2024 espera poder reunir la información genética de 350 individuos.

De las 47 personas anónimas que fueron contactadas hasta ahora, más de la mitad provienen de África, un tercio del continente americano, diez de Asia y uno de Europa.

Todo organismo vivo posee un mapa genético, su genoma. Ese mapa contiene todos los elementos de ADN y las instrucciones que le permiten vivir y desarrollarse. El pangenoma que se está elaborando mejorará los tests genéticos y permitirá comprender mejor la contribución de todas las variaciones genéticas al estado de salud y las enfermedades de un ser humano.

Cuanta más información tengan los científicos respecto a los genes que nos componen, mayor margen de acción habrá para atender enfermedades cuyo origen está en esos genes