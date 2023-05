El 99% de las armas químicas declaradas en el mundo fueron destruidas, ¿qué paso con el resto?

Quedan por destruir alrededor de 127 toneladas de armas declaradas en dos instalaciones, ambas en Estados Unidos.

El regulador mundial de las armas químicas anunció esta semana que "en las próximas semanas" terminará el proceso de destruir las decenas de miles de toneladas de reservas de este armamento declaradas en el mundo.

El jefe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas dijo en rueda de prensa que ya se destruyeron "más de 70.000 toneladas" de este armamento bajo supervisión del regulador. Y que un pequeño remanente pendiente en Estados Unidos "se destruirá en las próximas semanas".

Desde la implementación en 1997 de la Convención sobre las Armas Químicas que prohíbe su uso, la organización destruyó 72.118 toneladas de reservas declaradas por los países en el mundo, lo que representa el 99% del arsenal total de las armas conocidas.

Quedan por destruir alrededor de 127 toneladas de armas declaradas en dos instalaciones, ambas en Estados Unidos. Sin embargo, la noticia es celebrada y se considera un hito que en apenas 26 años se haya logrado eliminarlas a casi todas. El mecanismo más común para destruirlas y evitar que los agentes químicos se dispersen en el ambiente, es incinerarlas a temperaturas extremas que destruyan el agente químico peligroso en el acto.

No se sabe a ciencia cierta si las armas destruidas representan la totalidad de las fabricadas, o si persiste un remanente oculto a los ojos de los organismos internacionales. Tampoco está del todo claro que potencias como Rusia no estén fabricando nuevos componentes que se salten las normativas y, por lo tanto, no se vean obligados a declararlos.

El último gran ataque realizado con armas químicas y confirmado sucedió en 2013. Ese año, el régimen sirio de Bashar al Asad aceptó unirse a la organización y entregar todas sus armas de este tipo, después de un ataque con gas sarín que mató a 1.400 personas en la región de Guta, cerca de Damasco.

Desde entonces, Siria también fue acusada repetidamente de realizar ataques químicos en el contexto de la guerra civil que comenzó en 2012. La última acusación es bastante reciente, abril del 2018, momento en el que supuestamente la población civil de Duma, en el este de Damasco, fue atacada con cloro.