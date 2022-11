El ADN de dientes humanos encontrados en Rocha plantea nuevas teorías sobre los neandertales en América

En Uruguay y Panamá la presencia de ADN denisovano es mucho mayor, esto sugiere que existió una ruta que conectó a ambos países a lo largo de más de 5.200 km.

Si observamos el árbol evolutivo de la especie humana vamos a encontrarnos con algunas figuras clave.

El homo sapiens, también conocido como el “hombre moderno”, la especie actual. Los neandertales, que se cree que surgieron en Europa. Y los denisovanos, otra subespecie humana que se cree que es originaria de Asia.

Por un lado se diversificaron a los homo sapiens y por otro los denisovanos y los neandertales que se extinguieron hace 15 mil y 28 mil años respectivamente.

Durante años se creyó que las rutas migratorias que distribuyeron especies humanas por todo el mundo habían sido siempre de norte a sur. Los humanos que llegaron a América del Norte probablemente venían del centro de Asia (Mongolia a Siberia). Desde allí fueron subiendo al extremo noreste de Asia y cruzaron el estrecho de Bering.

En el pasado era un gran puente terrestre por el bajo nivel del mar. Tras cruzar el estrecho fueron a Alaska y de allí al norte de Canadá, y luego se dispersaron en el resto de América.

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista científica The Journal of the Royal Society señala que las migraciones también pudieron ser al revés, desde el sur hacia el norte.

Para alcanzar este hallazgo contaron con la colaboración de dos arqueólogos uruguayos, Mónica Sans y Gonzalo Figueiro, del Departamento de Antropología Biológica de la Universidad de la República.

Ellos proporcionaron dos dientes de hace 1.500 años encontrados en el departamento de Rocha, en Uruguay.

Científicos en Brasil secuenciaron el genoma completo de los portadores de estos dientes, que fueron utilizados porque guardan mejor el ADN que los huesos. Se analizaron y compararon muestras y datos de toda América del Sur y el estudio constató mayor presencia de ADN neandertal y menor de ADN denisovano.

Pero había una enigmática excepción. En Uruguay y Panamá la presencia de ADN denisovano es mucho mayor.

Esto no tiene una explicación concreta, pero sí sugiere que existió una ruta que conectó a Uruguay con Panamá, a lo largo de más de 5.200 km.

Este no es el único estudio sobre neandertales en los últimos días. La revista Paleo Anthropology publicó otro estudio que intenta responder a la pregunta: ¿fue el sexo o la violencia lo que acabó con los denisovanos y los neandertales miles de años atrás?

La historia de los seres humanos en la Tierra es difícil de desentrañar. En el momento en que nuestros antepasados se volvieron nómades y evolucionados, comenzaron a distribuirse por todo el planeta y su rastro se fue diluyendo.

La ciencia va atando algunos cabos a medida que aparecen nuevos fósiles y técnicas más modernas de análisis de esos fósiles. Pero todavía quedan varios misterios, como por ejemplo cómo fue que tanto los neandertales como los denisovanos, que convivieron con humanos modernos, desaparecieron del mapa evolutivo.

Tanto el sexo como la violencia pudieron haber jugado un papel clave en esta evolución y desaparición. O al menos eso es lo que sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Paleo Anthropology.

"Durante mucho tiempo, la teoría principal fue que hubo mucha competencia entre el Homo sapiens y los neandertales por los recursos", declaró la autora de la investigación a la BBC. Y agregó: "Proponemos que el mestizaje entre especies podría haber llevado a la extinción de los neandertales si se reprodujeran regularmente con Homo sapiens, lo que podría haber erosionado su población hasta que desaparecieron".

Esta mezcla de poblaciones podría haber dinamitado el acervo genético de los neandertales. La evidencia más concreta es que el genoma de todos los seres humanos del planeta que hoy viven contiene entre un 1 y un 3% de ADN neandertal.

Al mismo tiempo, la investigación apunta que la información genética de los neandertales se rastreó en el genoma del Homo sapiens, pero no al revés. Lo que indica intercambio de genes en un solo sentido, desde los neandertales a los homo sapiens.

Esto despertó dos teorías. Por un lado, que el éxito reproductivo de este mestizaje pudo depender de algunas parejas concretas que lograron cruzarse, formar familias y diversificar el árbol genealógico. Y por el otro que los homo sapiens primitivos tal vez buscaron hembras neandertales para reproducirse a la fuerza imitando el comportamiento de otros primates.

Es difícil recrear estos encuentros y afirmar que ambas especies lograron comunicarse porque eran muy diferentes una de la otra. Desde la apariencia física hasta la estructura de sus cerebros y el tipo de sonidos que podían efectuar los separaba por un abismo.

De a poco el rompecabezas evolutivo va ensamblando sus piezas, pero todavía quedan más dudas que certezas porque se desconocen las fronteras de ese puzle histórico.