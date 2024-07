El grupo creador del ChatGPT prepara "SearchGPT", un buscador que busca competir con Google y sumar nuevas funciones

En lugar de responder con una lista de enlaces, SearchGPT organiza las respuestas mezclando fotos acompañadas y un pequeño resumen.

OpenAI se dispuso a trabajar en un sistema de inteligencia artificial (IA) para desafiar y competir cabeza a cabeza con el motor de búsqueda de Google que actualmente domina el mercado. Esta nueva herramienta funciona con la tecnología GPT-4 de la empresa y se llama "SearchGPT".

Si bien por el momento no hay una fecha de lanzamiento, en su fase beta, es decir de prueba, será accesible para 10.000 usuarios seleccionados, entre los que se encuentran medios de comunicación, entre ellos la matriz de The Wall Street Journal, The Associated Press, Vox Media y la revista Atlantic.

En el comunicado que realizaron a través de su web, OpenAI asegura que el buscador "brinda respuestas rápidas con fuentes claras y relevantes" y que el usuario puede acceder a enlaces, pero también tener una conversación fluida con el buscador: "Podrá hacer preguntas, como lo haría en una conversación con una persona, y el contexto compartido se creará con cada consulta".

Según un video publicado por la empresa, la página de inicio del motor de búsqueda es muy parecida al de Google, una página en blanco con un recuadro en el que el usuario escribe su consulta.

No obstante, en lugar de responder con una lista de enlaces, SearchGPT organiza las respuestas mezclando fotos acompañadas y un pequeño resumen.

Una vez recibida la respuesta, los usuarios pueden ver los enlaces con la fuente en la que se basa el resumen del buscador o hacer más preguntas en un chat situado al final de la página.

De esta manera, SearchGPT pretende ser una herramienta diseñada para "combinar la fuerza de sus modelos de IA con la información de la web para responder rápidamente a las consultas en línea y ofrecer fuentes relevantes”. Además, estas funciones de búsqueda también se incorporarán a ChatGPT en el futuro.