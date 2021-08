El síndrome de diógenes digital existe: no podemos parar de almacenar archivos en el celular

El 80% de la capacidad de memoria de un dispositivo es ocupado por archivos que no volvemos a abrir.

Muchos conocen el llamado síndrome de Diógenes. Hay muchas escalas en este síndrome, pero básicamente es la acumulación de objetos, desperdicios y hasta basura en la propia casa. Lleva este nombre por un filósofo griego que vivía en la indigencia y era lo contrario a un acumulador.

Hace algunos años quienes estudian el comportamiento de las personas y su vínculo con la tecnología concluyeron que también existe el síndrome de Diógenes digital. Esto es acumular archivos en nuestros dispositivos de manera compulsiva e ilimitada.

Hay algunos datos al respecto:

Las personas eliminan el 17% de las imágenes que tomamos con el celular y guardamos el 83% (Universidad de Sheffield en Inglaterra).

El 15% de los usuarios en redes sociales tienen activadas funciones de eliminación de archivos una vez vistos o filtrados (Vogue Business).

El 70% de las personas de entre 25 y 50 años de edad no recuerda haber borrado archivos antiguos en el último mes.

A 9 de cada 10 usuarios les cuesta diferenciar lo que querían conservar de lo que no necesitaban en sus tabletas o teléfonos móviles.

El 80% de la capacidad de memoria de un dispositivo es ocupado por archivos que no volvemos a abrir.

El mundo de la hiperconectividad digital no descansa. En apenas un minuto en internet los usuarios de todo el mundo compartimos más de 42 millones de mensajes y socializamos más de 2 millones de fotografías.

Esta voracidad por compartirlo todo a través de nuestros dispositivos móviles, sumado a que estos aparatos cada vez vienen con más capacidad de memoria y almacenamiento, armaron las condiciones ideales para que el llamado síndrome de Diógenes digital sea algo cada vez más común.

Nos referimos a ese comportamiento que tienen más del 80% de los usuarios en internet de acumular archivos de forma ilimitada. Mails, mensajes, fotos y documentos: almacenamos mucho y eliminamos poco.

Jorge Franganillo, experto en gestión de información personal y comunicación digital, dijo en entrevista con el diario El Observador que “en el terreno digital, aunque las memorias de los dispositivos ofrecen cada vez más gigabytes, nuestra capacidad de atención para luego encontrar archivos en ese océano amorfo y desorganizado sigue siendo limitada”.

Es por eso que, teniendo en cuenta estos datos, el experto asegura que “la acumulación termina en una sobrecarga de información que genera, a su vez, una pérdida de control sobre nuestro contenido al punto que no sabemos qué tenemos guardado ni dónde lo almacenamos. Y guardar un correo o conservar un documento se vuelve inútil si después no podemos encontrarlo”.

¿Cómo saber si padecemos o no este síndrome? El presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires lo resumió así al diario La Nación: “Todos estamos en mayor o menor medida expuestos a este tipo de síndrome de acumulación, ya que no existe al momento una educación o hábitos concretos para la gestión personal de datos e información”.

De todas formas si conservás conversaciones de WhatsApp muy antiguas, si acumulás mails innecesarios o si guardás una excesiva cantidad de fotos todas parecidas o tomadas en el mismo momento, puede que estés dentro del grupo de los acumuladores seriales.

Ahora bien, ¿cómo evitar que te pase por arriba la ola de la chatarra virtual? Franganillo apunta que el primer paso es el convencimiento. “Hay que tener una idea general que deshacernos de cosas inservibles es una forma de simplificarnos la vida”, dijo. Al mismo tiempo, los expertos afirman que una solución aplicable en la vida cotidiana podría ser no comprar más memoria sino ir eliminando periódicamente todos esos elementos que no vamos a usar, como fotografías que nos llegan por WhatsApp o aplicaciones que hace más de un mes que no usamos.

Así como es útil desprenderse de todos aquellos archivos a los que no vamos a volver, también lo es la organización. Esto no es más que clasificar nuestra información y archivar solo aquella que sepamos que va a ser útil en algún momento. El resto, a la papelera.

Lo importante, en materia de interacción con la tecnología, aseguró la periodista especializada Débora Slotnisky, es que nosotros tengamos un rol activo y tomemos las riendas del asunto”.

La regla del menos es más también se aplica en el mundo digital.