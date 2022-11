Este martes se producirá un eclipse total de luna: por qué no se podrá ver en Uruguay y dónde seguirlo por streaming

Según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos, será el último de este tipo hasta marzo de 2025.

Este martes se producirá un eclipse total de luna, que será el último de este tipo hasta marzo de 2025. En Uruguay, solo se podrá ver parte de la fase penumbral, que se produce cuando la luna ingresa al cono de penumbra de la tierra, según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

"(Esto) produce una sensible baja en el brillo de nuestro satélite que no es perceptible para el ojo humano", explicó el Observatorio. Esta fase comienza a las 05:02 horas y como la luna se oculta en Uruguay a las 05:35 horas, no se podrá ver el eclipse propiamente dicho, que inicia a las 06:09 horas.

En cambio, quienes vivan al noreste de Europa, Asia, Australia, islas del Pacífico, parte de la Antártida, América del Norte, centro y norte de Sudamérica, océano Ártico y océano Índico podrán disfrutar al menos de una parte de este fenómeno.

Los uruguayos deberán conformarse con verlo por streaming. Para esto, el OLAM recomienda el sitio Time and Date. Según consideró, pese a ser en inglés, "en eclipses anteriores ha tenido una excelente cobertura y muy buenas tomas del fenómeno".

En caso de seguirlo por streaming, el inicio del eclipse en su totalidad será sobre las 07:16 horas -su punto máximo ocurrirá a las 07:59 horas y finalizará a las 08:41 horas-, mientras que el final del fenómeno se producirá a las 09:49 horas.

Para el próximo eclipse lunar se deberá esperar hasta el próximo 17 de setiembre de 2024, fecha en que se producirá un breve eclipse parcial, de acuerdo con el Observatorio.