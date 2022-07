Estudios recientes demuestran que la falta de sueño puede causar daños duraderos en el cerebro

Un estudio analizó décadas de investigaciones sobre los efectos neuronales a largo plazo de la privación del sueño tanto en animales como humanos.

A todos nos pasó alguna vez que se nos juntaron algunas noches de mal sueño. Entonces nos sentimos aturdidos, tenemos dificultad para concentrarnos, nos irritamos con facilidad y estamos inducidos a un estado de somnolencia constante.

Durante años se pensó que estos efectos tenían un responsable directo: un químico llamado adenosina, un neurotransmisor que inhibe los impulsos eléctricos en el cerebro, es decir que lo hace más lento. La adenosina aparecía más que nada cuando al cerebro le faltaba dormir un poco más. Sin embargo, los estudios probaron que los niveles de adenosina son fácilmente corregibles luego de algunas noches de buen sueño.

Así es que surgió esta idea de que la falta de sueño es prácticamente inocua y de fácil solución si se consigue dormir bien por un tiempo.

Pero una nueva revisión publicada recientemente en la revista Trends in Neurosciences sostiene que esto no es tan así como solía parecer. Esa idea de que dormir mal durante toda la semana y descansar los días de fin de semana es una buena estrategia queda desmantelada.

El estudio analizó décadas de investigaciones sobre los efectos neuronales a largo plazo de la privación del sueño tanto en animales como humanos y encontró que “cada vez hay más evidencias de que, si se duerme demasiado poco, es muy probable que se produzca un daño cerebral de larga duración y aumente el riesgo de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer”, apunta un artículo publicado en The New York Times.

Es que si bien los estudios de falta de sueño en humanos son bastante escasos por los riesgos que supone, sí existen algunas investigaciones en ratones que -con sus matices- pueden ser extrapolables a los humanos.

El informe de Trends in Neurosciences demuestra que cuando se deja a ratones despiertos más horas de lo habitual esto impacta en dos zonas claves del cerebro. La primera es el locus coeruleus, encargada de manejar la vigilancia y excitación. Y la segunda es el hipocampo, una zona cerebral fundamental en la formación de memoria y aprendizaje. La falta de sueño también generó inflamación cerebral.

La cuestión clave en este estudio es que luego de un año de sueño regular, los ratones a los que se les había privado el sueño de forma constante un año antes, mantuvieron esa inflamación. Esto llevó a los investigadores a concluir que los efectos de dormir mal son perdurables y tal vez permanentes en el cerebro de los mamíferos.

Expertos consultados por el Times señalan que esta conclusión no debe generar pánico. “Es posible que la privación del sueño dañe los cerebros de las ratas y los ratones, pero eso no quiere decir que debas estresarte por no dormir suficiente”, acotó un neurólogo.

Es que las lesiones neuronales “son graduales” y no se sabe a ciencia cierta el alcance del efecto de dormir mal de forma prolongada en seres humanos. No obstante, el estudio señala que “la pérdida de horas de sueño puede perjudicar el cerebro y, si ocurre en ratones y se demostró que pasa en otras especies, entonces es probable que suceda en humanos”.

Los investigadores buscan ahora poder establecer un vínculo entre ratones y humanos, para poder consolidar la hipótesis de que privarte del sueño de forma constante no solo te pondrá de mal humor, también podría degenerar tus neuronas.