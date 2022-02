Guerra digital: el conflicto entre Rusia y Ucrania también está en internet

Entre desinformación y ciberataques, se puede ver en redes sociales cómo el conflicto bélico también es digital.

Los tanques rusos circulan por todo internet. Es que a diferencia de otros conflictos bélicos anteriores, en la última década las redes sociales y la web en general son un escenario más para pelear una guerra.

Así, el ataque ruso también está siendo digital.

Eso es un problema y una ventaja al mismo tiempo. Según lo explica Jordi Pérez Colomé, quien escribe de tecnología y sus consecuencias sociales en El País de España, “hay más ojos sobre el terreno”. De esta forma, “TikTok de repente se convirtió en una valiosa fuente de información”. Si antes lo fueron YouTube, Facebook o Instagram, hoy mucha de la data que el mundo está consumiendo se encuentra en esta red. Su viralidad está llevando a que diferentes comunidades de inteligencia de fuentes abiertas estén constantemente intentando confirmar lo que se ve en redes sociales. Todo esto en un intento de frenar los esfuerzos de Putin de sembrar pánico entre los ucranianos también desde lo que parecen inocentes videos virales.

Las propias redes sociales también están intentando frenar el avance de la desinformación como arma de guerra. Aunque no siempre con el mismo éxito. Twitter, por ejemplo, borró varias cuentas legítimas que documentaban la actividad militar rusa en un intento de aportar neutralidad a su plataforma.

“Cualquiera puede compartir una imagen y hacerla pasar por lo que no es. Es lo que estarían haciendo los separatistas prorrusos, apoyados por Rusia, que en los últimos días difundieron vídeos acusando al ejército ucranio de unos ataques que estos niegan”, apunta una nota del diario madrileño. Y agrega: “Es un ejemplo del arma de doble filo que es internet. Permite que los investigadores verifiquen informaciones propagandísticas, vengan de donde vengan, pero también es caldo de cultivo para las mentiras. En Twitter, Reddit o TikTok el ruido es atronador”.

Por otro lado, en las guerras contemporáneas los servidores y las redes de computadoras son tan estratégicamente importantes para una invasión como lo es tomar aeropuertos y oficinas de gobierno.

Desde enero que las autoridades ucranianas están alertando sobre una seguidilla de ciberataques sin precedentes presuntamente por parte de Rusia. Diversas fuentes aseguran que los últimos hackeos apuntaron a sitios web del gobierno y el ejército y también a grandes bancos en Ucrania. Un ciberataque puede desde cortar el suministro eléctrico de un país hasta bloquear las cajas de los supermercados.

Estos ataques también podrían afectar a otros países. Así, la BBC informó que la Unión Europea desplegará un equipo de respuesta rápida cibernética en toda Europa para frenar el avance de Rusia en el plano virtual.

De todas formas ya quedó claro en los últimos días que el alcance de la ciberguerra es limitado. Un artículo en el portal War on the rocks, firmado por dos expertos en ciberseguridad, señala que “Ucrania fue un “laboratorio de pruebas gigante” donde Rusia, una de las principales potencias cibernéticas del mundo, experimentó con operaciones cibernéticas durante ocho años” con el fin de desestabilizar al gobierno y no lo logró.

Por eso Rusia “cambió a un instrumento de poder más costoso y arriesgado, pero también más potente: la fuerza militar”.

El dominio virtual puede influir en el conflicto, pero difícilmente sea decisivo. De lo que no hay dudas es que la chispa podría estar en la red.