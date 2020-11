La ciencia responde los mitos y verdades sobre el consumo de chocolate

El mercado internacional del chocolate crece cada año. En 2007 facturó 14.2 billones de dólares y en 2017 alcanzó los 18.9 billones.

De tanto en tanto, los portales de noticias y los blogs de alimentación se llenan de titulares que anuncian la divulgación de un nuevo estudio científico que demuestra que el chocolate, por una u otra razón, es beneficioso para la salud.

Que ayuda a adelgazar, que alarga la vida, que es bueno para el corazón o que mejora el brillo de las uñas, son apenas algunos de los beneficios que se le atribuyen a este alimento milenario.

Pero si repasamos los supuestos estudios científicos, la evidencia cae por su propio peso. En realidad, el responsable de generar esa imagen del chocolate como un alimento saludable fue el marketing.

Todo comenzó en 1982 cuando uno de los mayores productores de golosinas en Estados Unidos fundó su propio centro de estudios y monitoreo del cacao. Según informó Vox, el objetivo de esta institución era estudiar el impacto del cacao y el chocolate en la salud. Al revisar estos estudios patrocinados por las grandes empresas, se observa que 98 de cada 100 publicaciones arrojaron conclusiones favorables.

Para explicar el porqué de estos resultados, hay que apuntar a los flavanoles. Se trata de micronutrientes que se encuentran en los granos del cacao y que aparentemente inciden en nuestro sistema nervioso y cardiovascular. Esto puede sonar alentador, pero lo cierto es que hay una gran diferencia entre el grano de cacao y el chocolate que finalmente consumimos.

Para llegar hasta la tradicional barra de chocolate, los granos atraviesan un proceso mediante el cual se genera la manteca de cacao, que luego se agrega a ingredientes como azúcar, grasas, leche y otros componentes.

“Uno de los grandes problemas de los flavanoles es que cuando procesás tanto el chocolate, estos micronutrientes terminan muriendo”, explicó una investigadora a Vox.

Una porción justa de chocolate no representa un riesgo directo para la salud de personas sanas, sin embargo, consumir cantidades indiscriminadas no va a mejorar tu memoria, no va a proteger tu corazón y sin dudas no va a ayudarte a bajar de peso.