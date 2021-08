La pandemia reinstaló el uso de los códigos QR y eso podría traer problemas de seguridad

En Uruguay hay más de 2.000 comercios que permiten el pago con códigos QR y en 2020 más de 50 mil viajes en taxis se pagaron bajo esta tecnología.

Los códigos QR son de alguna forma la evolución del código de barras. Responde a las siglas “quick response” o “código de respuesta rápida”.

Funciona con la cámara del celular o una aplicación que permite escanear el código y te dirige a una página web o similar.

El código QR apareció por primera vez en 1994, cuando fue creado por una compañía japonesa.

Hasta el año pasado este tipo de códigos eran utilizados para cosas bien puntuales. Pero la pandemia lo volvió a instalar en la vida cotidiana de millones de personas, para prevenir el contacto.

Ahora, los códigos QR están en todas partes. En la puerta de un comercio o una tienda, en los paquetes de alimentos, en los recibos de todo tipo y color, en museos y hasta por las paredes. Volvieron o avanzaron en su conquista digital casi sin que nos diéramos cuenta.

Pero no son exactamente una tecnología nueva. Surgieron hace 27 años en Japón cuando una subsidiaria de Toyota desarrolló este sistema de puntos que forman un patrón único con el objetivo de identificar y trazar aquellos componentes que llegaban desde el país nipón. Un código de respuesta rápida, eso fue lo que necesitaban sus inventores y fue lo que consiguieron.

Resultó ser una herramienta útil que se extendió a otros rubros como la hotelería. Pero su masificación no llegó hasta el año pasado cuando, en el marco de la pandemia, fue la solución ideal para evitar el contacto de objetos como menús en restaurantes, entradas al cine o incluso como medio de pago en tiendas para evitar intercambiar efectivo o manipular un pos.

Según datos de El Observador, en Uruguay hay más de 2.000 comercios que permiten el pago bajo esta tecnología. Además, más de 50 mil viajes en taxis se pagaron con códigos QR el año pasado. De hecho, en los primeros meses de la pandemia, en nuestro país “se duplicaron los pagos online mediante esta tecnología y aumentó un 70% la cantidad de comercios que la utilizan como forma de pago”.

Hasta acá todo venía más o menos dentro de lo esperable. Pero el resurgir del código QR como herramienta tecnológica en nuestras vidas cotidianas trajo algunos problemas. “La proliferación del código permitió a las empresas integrar más herramientas para el seguimiento, la orientación y el análisis de datos, lo que genera señales de alerta para los expertos en privacidad”, señala una investigación publicada en The New York Times. Y agrega que “esto se debe a que los códigos QR pueden almacenar información digital como cuándo, dónde y con qué frecuencia se realiza el escaneo. También pueden abrir una aplicación o sitio web que luego rastrea la información personal de las personas”. Toda esta información puede constituir un perfil personalizado de consumidor que luego puede ser vendido a terceros para la venta de publicidad ultra segmentada.

“La gente no entiende que cuando usa un código QR está insertando todo un aparato de seguimiento. De repente, sentarse a comer se convirtió en parte del imperio de la publicidad online”, apunta un analista al diario estadounidense que reclama por mayor transparencia en el uso de esta tecnología.

Esto no quiere decir que todas las empresas que utilizan códigos QR tengan estas prácticas. Pero dentro de las recomendaciones para minimizar los riesgos se incluyen no escanear compulsivamente cualquier código QR con el que te cruces y estar atento a si la página web que se abre tras escanear un código es sospechosa o no.

El uso de códigos QR

Según un estudio de Mobileiron, una empresa especializada en tecnología, que incluyó a 2.100 personas en Estados Unidos y el Reino Unido, el 86% de los usuarios utilizó un código QR en el último año y el 40% en la última semana.

Entre las personas que utilizaron códigos QR, el 38% lo hizo en un restaurante o café, el 37% en una tienda y un 32% en la superficie de un producto.

En tanto, el 64% de los usuarios creen que el QR "facilita la vida" y el 7% de los usuarios no lo considera útil.

Por otro lado, al 34% de los usuarios no le preocupa su privacidad o seguridad en el uso de códigos QR. Este último dato es relevante porque una investigación publicada en The New York Times alerta que los códigos QR están ayudando a las empresas a rastrear a sus usuarios.