La particular investigación de una uruguaya sobre una araña que llegó a un documental de la BBC

En qué consiste el "regalo nupcial" que vinculó a la bióloga María José Albo con las grandes ligas de la divulgación científica.

Las arañas pueden parecer animales con un comportamiento básico. Pero a medida que la ciencia pone cada vez un poco más a fondo el foco sobre ellas, se descubre que son seres tan complejos como los ecosistemas que las rodean.

Existe una bióloga uruguaya, María José Albo, que -según publicó La Diaria- viene dedicando su vida entera al estudio de estos particulares artrópodos en nuestro país y Dinamarca. Y en particular sobre un comportamiento reproductivo: el regalo nupcial.

"Le llamamos de regalo nupcial o con regalo nupcial que es que los machos durante el cortejo necesitan ofrecer a las hembras un regalo nupcial. ¿Y qué es? Es una presa, por ejemplo, que envuelven en seda y bailan frente a la hembra para ofrecérsela y también ahora ya sabemos que pueden envolver otras cosas como restos de presa o partes vegetales", explicó Albo.

Esta investigación surgió porque un científico brasilero pudo constatar hace algunos años la presencia de arañas sudamericanas con este comportamiento, algo que se creía sucedía solo con una araña europea.

"Al principio empezar con una especie nueva o un tema nuevo involucra un montón de datos de base. O sea si vos no sabés si existe la especie ni dónde. Entonces hay que empezar a explorar", contó la bióloga.

Esa exploración derivó en el descubrimiento, hasta ahora, de una familia de arañas con 17 géneros y 130 especies que viven todas en el neotrópico y se reproducen bajo la lógica del regalo nupcial. Sin embargo, es distinto a lo que sucede en Europa.

Por aquellas latitudes los regalos nupciales que los machos ofrecen a la hembra suelen ser presas de verdad, para que la hembra se alimente y aumente su fecundidad. Sin embargo, en América del Sur, los regalos falsos para engañar a la hembra -como plantas o restos de insectos muertos- están en muy alta proporción.

"Los regalos simbólicos en Uruguay por lo menos están entre un 30%, 50% y en una población está siempre en un 96% o 100%", indicó.

¿La explicación? En Europa estas arañas viven en praderas y en Uruguay lo hacen al borde de los ríos, ambientes muy inestables.

"Estamos en vías de proponer que el ambiente estresante y cambiante es una de las variantes que permite que los regalos falsos puedan expandirse y ser una táctica común en las arañas de acá", dijo la experta.

"Todo esto es innato, es heredable. Un macho no aprende a hacer un regalo, esos individuos nacen con esa programación de hacer un regalo. Cómo se seleccionó y se generó eso es otra historia, es ancestral", agregó.

Toda esta investigación llamó la atención de la BBC, que se contactó con Albo para la asesoría en la realización de una nueva serie documental (El juego del apareamiento) narrada por el emblemático David Attenborough. La uruguaya incluso pudo participar en el proceso de armado del guión, porque una de las escenas del primer capítulo cuenta la historia de la Pisaura mirabilis, que usa la de “regalo nupcial”.

Attenborough es un científico británico de 95 años, uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión. Gracias al trabajo de este hombre y el de muchos de sus colegas, conocemos muchos aspectos de la vida en la Tierra. Es uno de los pioneros en documentales. Aparece en los créditos de más de 300 documentales.

Su trabajo está enmarcado más que nada en la BBC, aunque también trabajó para Netflix y otras cadenas.

"Teníamos discusiones bien. Yo le decía, esto puede ser verdad, pero esto no lo hemos probado. Yo prefiero que no esté porque realmente si no está probado quizás no sea bueno", contó Albo.

De esta forma, Albo pudo ver plasmado en la pantalla el fruto de años de investigaciones.

"Todos los animales al final tienen toda esa complejidad. Es simplemente que hay que lograr ir al fondo a ver realmente cómo es que está sucediendo. 17:36