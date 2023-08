Las aves empezaron a volar siendo dinosaurios hace 150 millones de años

Los paleontólogos concluyeron que el antepasado común a todos los dinosaurios tenía plumas.

La discusión sobre el origen de las aves es una de las más acaloradas y fascinantes de la paleontología moderna.

Al día de hoy los científicos ya tienen constatada la existencia de decenas de especies de dinosaurios que existieron en la Tierra hace millones de años, que tuvieron plumas y que muy probablemente son los antepasados de las aves que habitan nuestro planeta.

En la década de 1970, un paleontólogo de la Universidad de Yale identificó las primeras similitudes en esqueletos de aves y dinosaurios terrestres del suborden de los terópodos.

Desde entonces y “a medida que aparecieron más fósiles, los paleontólogos se dieron cuenta de que los terópodos no eran los únicos dinosaurios con plumas”, publicó el diario The New York Times. Y agregó: “Otras especies tenían versiones sencillas, que se parecían más a alambres que a la compleja red de filamentos entrelazados de las plumas de las aves actuales”.

Las investigaciones en esta línea llevaron a los paleontólogos a concluir que el antepasado común a todos los dinosaurios tenía plumas. Y no solo eso, sino que las plumas existían en animales antes de la llegada de los dinosaurios.

Incluso el pterosaurio, que es el pariente más cercano a los dinosaurios, ya tenía plumas simples. Los investigadores creen que las plumas aparecieron entonces como aislante y que cuando los dinosaurios se hicieron más grandes, las perdieron porque podían mantenerse calientes con su propio volumen corporal. Un fenómeno similar al que atravesaron los elefantes, que hoy ya no tienen casi pelos.

Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer las primeras aves primitivas. Y hace 130 millones de años se dividieron en dos grandes ramas que evolucionaron de forma independiente hasta convertirse en voladoras.

Hace 66 millones de años sucedió lo que ya todos sabemos: un meteorito impactó contra la Tierra y arrasó con al menos tres cuartas partes de todas las especies del planeta.

Una de las dos ramas de las aves voladoras que surgieron de los dinosaurios se salvó. ¿Por qué? No hay una hipótesis concluyente, pero los investigadores creen que fue, entre otros factores, porque tenían picos y pudieron alimentarse de semillas enterradas, el único alimento que quedó en medio de ecosistemas destruidos por el asteroide.

Lo que sí podemos afirmar es que hoy, cuando vemos un pájaro, estamos viendo el desenlace evolutivo del paso de los dinosaurios por la Tierra.