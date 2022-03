Las ventajas y peligros de la reforestación de árboles: ¿es la mejor solución ambiental?

Los científicos advierten que plantar árboles en zonas donde no se daría de forma natural, puede impactar en las temperaturas o el suministro de agua.

Enfrentar el cambio climático y la crisis por la pérdida de la biodiversidad en todo el mundo es cada vez más urgente. La evidencia científica que asegura que estamos a punto de perder millones y millones de especies animales, vegetales y fúngicas es abrumadora y no deja lugar a las dudas. De esto depende la supervivencia de toda la especie humana.

“En medio de esta crisis cada vez más grave, las empresas y los países invierten cada vez más en la siembra de árboles que cubren grandes superficies con especies comerciales no autóctonas en nombre de la lucha contra el cambio climático. Estos árboles absorben el carbono, pero ayudan poco a las redes de vida que antes prosperaban en esas zonas”, escribe la ganadora del premio Pulitzer, Catrin Einhorn, en el diario The New York Times.

En pocas palabras, estas iniciativas crean un paisaje estéril que no colabora al despunte de la biodiversidad en ecosistemas dañados. Así, el Times apunta que en el mundo de la reforestación hay una regla de oro. Y es que hay que plantar el árbol adecuado, en el lugar adecuado y por la razón correcta.

Esto no quiere decir que reforestar sea un camino equivocado. Es correcto que los árboles absorben el dióxido de carbono a través de los poros de sus hojas y lo almacenan en sus ramas y troncos, por lo que los bosques son grandes aliados en la lucha climática. Pero no existe suficiente superficie en la Tierra para hacer frente a este problema solo plantando árboles. Los estudios apuntan que deben sumarse otros esfuerzos como recortes drásticos en la producción y consumo de combustibles fósiles.

En esta línea, los científicos advierten al diario estadounidense que plantar árboles donde no se darían de manera natural puede “devastar la biodiversidad, amenazar el suministro de agua e incluso aumentar las temperaturas”.

Desde la Sociedad para la Restauración Ecológica -una oenegé que trabaja a nivel mundial- aseguran que se pueden “ocasionar daños con la excusa de hacer el bien” y no se trata de compensar otros daños plantando árboles. Aunque si ese es el camino elegido, aseguran que hay que hacerlo bien, respetando el equilibrio del lugar y no llenándolo con una única especie exótica.

Pero los expertos afirman que hay otra solución y es dejar que los bosques vuelvan a crecer por sí solos. La regeneración natural en zonas apenas degradadas o cerca de un bosque puede ser lo más barato y eficaz. Es que, en definitiva, la naturaleza es mucho más sabia más que nosotros.