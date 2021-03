Lo que la ciencia sabe sobre la nueva cepa en Brasil y por qué podría ser un problema

En los últimos días se empezó a hablar en Uruguay sobre una nueva variante de coronavirus que fue detectada en Brasil.

En estos momentos están trabajando científicos de la Udelar, el Clemente Estable y el Pasteur para poder obtener la secuenciación del genoma de este nuevo virus y saber si entró o no.

La cepa, llamada P1, también fue detectada en Reino Unido y otros países de Europa.

La cepa causó estragos en la localidad de Manaos, en la selva amazónica de Brasil, y esa experiencia sugiere lo siguiente: Es hasta dos veces más transmisible y es entre un 25 y un 60 % mayor la probabilidad de reinfección.

Esta cepa aún no fue detectada en nuestro país y no quiere decir que vaya a golpear con la misma intensidad porque el comportamiento del virus no solo depende de las cepas sino de otro montón de factores. De hecho, esta cepa también está presente en Reino Unido y no tuvo el mismo comportamiento.

Las imágenes de Manaos, en Brasil, recorrieron el mundo. Personas desesperadas por acceder a un tanque de oxígeno y sistemas de salud completamente saturados.

A la fecha, Brasil atraviesa su peor momento con la pandemia con un promedio de más de 1.300 muertes registradas a diario.

Hasta el momento, los científicos uruguayos no pudieron detectar la presencia de esta nueva variante en nuestro país. Pero la situación apremia.

De hecho, tanto el ministro de salud, Daniel Salinas, como el integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, se refirieron a ella este lunes luego de recibir la vacuna.

"Hay un problema severísimo en Brasil. Hay una cepa que viene mutando, que es la P1, y que está tomando Brasil y que es un desafío", dijo el ministro Salinas.

"Cuanto más circulan los virus más chances le damos a la aparición de nuevas cepas", explicó Radi.

¿Qué podemos hacer los uruguayos frente a esta realidad? La respuesta del científico es contundente: "Una vacunación en tiempo y forma corta esas cadenas de transmisión, corta la posibilidad de que la cepa nueva se haga predominante".

En ese sentido, el infectólogo Julio Medina, como parte de un hilo más extenso, advirtió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

➡️Para seguir protegiéndonos, porque las vacunas a pesar de ser altamente eficaces no lo son 100% en forma global.

➡️Porque en la medida que se pone a competir a las nuevas variantes del virus (ej. la P1 brasileña) en un ambiente con población vacunada parcialmente 2/5 — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) March 8, 2021

"En la medida que se pone a competir a las nuevas variantes del virus (ej. la P1 brasileña) en un ambiente con población vacunada parcialmente (porque están con la primera dosis) se generan las condiciones para que el virus pueda mutar y escapar a la protección que nos dan las vacunas", explicó el infectólogo.

Esto fue lo que pasó en Brasil.

Según publicó la BBC, un equipo de científicos británicos constató en el país vecino que una campaña de vacunación lenta, sumada a las altas tasas de infección y la presencia de mutaciones del virus configuró un escenario complicado.

El virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido dijo a la BBC que “al entrar en la célula humana y encontrarse con una cantidad aún pequeña de anticuerpos de la vacuna, la variante, al replicarse, puede promover mutaciones más resistentes a esos anticuerpos”.

Este todavía no es el escenario de Uruguay y las vacunas por ahora demuestran ser efectivas ante nuevas cepas, pero es precisamente por eso que la vacunación apremia.