Los fármacos eficaces contra el alzhéimer son muy difíciles de desarrollar, ¿por qué?

Hasta ahora, la tasa de fracaso con fármacos contra el alzhéimer es del 99% con más de 200 compuestos candidatos al éxito que terminaron fracasando.

En enero de este año un fármaco contra el alzhéimer -llamado lecanemab y desarrollado en conjunto entre una farmacéutica japonesa y otra estadounidense- fue aprobado para hacer pruebas experimentales.

Durante semanas los resultados parecían prometedores: redujo en un 27% el deterioro cognitivo en los pacientes. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Neurology en los últimos días, arrojó sus dudas.

Según la investigación, los pacientes que tomaron lecanemab sufrieron una reducción del cerebro un 28% mayor que los que fueron tratados con un placebo.

La reducción del cerebro se produjo en los pacientes tratados con lecanemab y donanemab, otro medicamento parecido, ambos usados para reducir la proteína beta amiloide, relacionada con el alzhéimer.

Sin embargo, el estudio no señala una causa efecto directa entre el consumo del fármaco y la reducción del cerebro, por lo que los autores del artículo piden que se investigue para confirmar si estos cambios pueden tener consecuencias perjudiciales a largo plazo para los pacientes y si están asociadas al fármaco.

Algunos expertos señalaron que es posible que la atrofia acelerada del cerebro sea causada por otros factores, pero cuando se considera la posibilidad de un daño cerebral es necesario acumular más datos para sacar conclusiones más concretas.

Esta no es la primera vez que la esperanza de un fármaco naufraga. De hecho, la misma empresa que desarrolló esta nueva receta ya tuvo un fármaco aprobado en 2021 y fue un fracaso médico y económico.

Según un informe publicado en El País de Madrid, “los neurólogos empiezan a dividirse entre los que ven una clara señal de alarma y los que opinan que la reducción del cerebro puede ser un signo sin importancia para la salud de los pacientes”.

Hasta ahora, la tasa de fracaso con fármacos contra el alzhéimer es del 99% con más de 200 compuestos candidatos al éxito que terminaron fracasando. La medicina por ahora se contenta con ralentizar el deterioro cognitivo que provoca la enfermedad. Esto se traduce en beneficios clínicos discretos y temporales que parecen solo funcionar en un rango de entre 6 y 24 meses.

Las razones detrás del fracaso terapéutico son difíciles de determinar, pero la revista The Conversation aventura tres.

La primera es que aún no conocemos las causas que originan la enfermedad, por lo que no se sabe del todo a dónde apuntar. La segunda es que los resultados positivos obtenidos en modelos animales no se validaron en humanos. Y la tercera es que los fármacos están siendo aplicados en la etapa incorrecta de la enfermedad, la mayoría en pacientes cuyo daño cerebral ya era irreversible.

Pero se sigue buscando.