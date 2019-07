Los riegos de compartir fotos de tus hijos en redes sociales

Tres de cada cuatro niños tienen presencia en redes sociales. El 58 % de los padres creen que subir fotos de sus hijos está bien.

Es una práctica tan común, que los psicólogos especializados inventaron una palabra para ella: “sharenting”.

Es cuando los padres suben fotos de sus hijos menores de edad a las redes sociales.

Si bien puede parecer una práctica inocente, la realidad es que divide a la comunidad científica.

El tema también está tomando relevancia en el ámbito judicial y en algunos países como Francia o Estados Unidos, los menores denuncian a sus padres. En Europa el tema ya está legislado y las autoridades pueden poner multas de 45 mil euros e incluso mandar a prisión a los adultos que difundan imágenes de sus hijos sin consentimiento.

La abogada Stacey Steinberg, que en 2016 publicó el informe sobre este tema, recomienda a los padres que se familiaricen con las políticas de privacidad de las redes en las que comparten fotos de sus hijos menores. Que antes de compartir algo acerca de ellos piensen si no es mejor hacerlo en forma anónima. Que no se den pistas sobre los lugares que visitan, evitar subir fotos de niños desnudos y por último considerar si la publicación no podría afectar al niño en algún momento de su vida.