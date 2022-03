Mirar la mente, un libro que hace dialogar al arte y la ciencia en Uruguay para develar sus misterios

Paula Pouso, una de las responsables del proyecto, contó algunos detalles y también cuál es el objetivo que hay detrás.

Ocho artistas, ocho neurocientíficos y un solo objetivo: echar un poco más de luz sobre el insondable misterio de la mente humana.

Esa es la premisa de “Mirar la mente”, un libro que llegó a las librerías uruguayas hace unos pocos meses.

"Para mí la mente siempre fue algo misterioso, siempre fue algo que me llamó la atención, que me da curiosidad y por eso me gusta investigar sobre eso", cuenta Paula Pouso, médica, bióloga y una de las responsables de este proyecto editorial que reúne neurocientíficos enfocados en diferentes investigaciones con artistas de disciplinas bien diversas.

Así, el libro funciona como un experimento en el que cada capítulo es una conversación entre un científico y un artista. Página a página se intentan hacer visibles algunos de los procesos que identifican a la mente humana: la memoria, el sentido del tiempo, el lenguaje o el poder de la luz. De esta forma, tanto los científicos como los artistas empiezan a encontrar puntos en común entre sus propias pasiones.

Por ejemplo, Pouso comparte un capítulo con la coreógrafa Andrea Arubba. A la pregunta de qué descubrió que tenían en común el trabajo de una bióloga y el de una bailarina, a raíz de la charla, ella dijo:

"Descubrir lo disciplinada y organizada y estricta que es. Cómo va llegando a sus creaciones más recientes porque llegó de un proceso anterior. Y eso los científicos en general lo hacemos mucho. Quedé maravillada porque ella podría ir a mi laboratorio y trabajar perfectamente en mi pregunta de investigación porque eso es tal cual".

Agregó que "naturalmente, el libro tiene un fuerte componente visual, con obras artísticas bien diversas y fotografías de Tali Kimelman y Pablo Casacuberta que buscan acercar la neurociencia al público general".

Al mismo tiempo, los involucrados en el proyecto esperan que el libro se convierta en un pequeño embajador de Uruguay en el mundo que pueda mostrar un tipo de patrimonio al que le cuesta abrirse paso fuera de fronteras.

"Siempre lo consideramos como una pequeña muestra de lo que es porque hay muchos más neurocientíficos y artistas. Es una representación", sentenció.