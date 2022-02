Mucho más plástico: la contaminación química superó los "límites soportables" para el planeta

Existen 350.000 productos sintéticos inventados por la humanidad presentes en volúmenes considerables en la atmósfera o directa o indirectamente en el medio ambiente.

Las cantidades enormes de plásticos y productos químicos elaborados por la humanidad superaron los "límites planetarios" soportables, por lo cual la producción debe limitarse en forma urgente, concluyeron por primera vez varios científicos en una investigación.

"Los efectos que comenzamos a observar son tan grandes como para afectar las funciones críticas del planeta Tierra y sus ecosistemas", señaló una de las coautoras del estudio que trabaja en el Centro de Resiliencia de Estocolmo.

Aunque son buenos todos los esfuerzos para evitar que esas materias queden presentes en el medio ambiente, la magnitud del problema incita a los científicos a pensar soluciones más radicales, como establecer límites máximos de producción de estos componentes.

En la actualidad el plástico presente en la tierra representa cuatro veces la biomasa de todos los animales vivos, según estudios científicos.

Desde hace varios años, el Centro de Resiliencia de Estocolmo realiza trabajos de referencia sobre los "límites planetarios". El objetivo es establecer si la humanidad se encuentra en un "espacio de seguridad" permanente, o si por el contrario ya se traspasaron los límites y se amenaza el futuro del planeta.

Los productos químicos creados por la humanidad son hasta ahora una incógnita y la conclusión de todo eso se ve compleja. "Comenzamos apenas a comprender los efectos a largo plazo y masivos de esas contaminaciones", dijo la investigadora.

No solo esos productos son incontables sino que los datos sobre sus riesgos son inexistentes o están sometidos al secreto industrial.

Inclusive las bases de datos más completas solo abarcan 150.000 productos, de los que solo una tercera parte es objeto de estudios avanzados en materia de nivel tóxico.

Tomando en cuenta esa carencia de datos, el equipo se concentró entonces en lo que se conoce, y esos elementos parciales fueron suficientes para llegar a una conclusión alarmante.

Para los cuatro coautores del estudio, "aún hay tiempo para revertir la situación, sin embargo, requerimos acciones urgentes y ambiciosas a nivel mundial".

"Es claro, no hay panacea porque muchos de esos productos se utilizan y son necesarios para nuestras vidas, aunque muchos otros no lo son", reconoce la experta. Pero para ella, todos los esfuerzos que se hagan con la gestión de desechos no evitarán que sea necesario bajar los volúmenes fabricados desde un primer momento.

Según detalló el diario británico The Guardian, el límite planetario de contaminación química es el quinto de los nueve que los científicos dicen que se han cruzado, siendo los otros el calentamiento global, la destrucción de hábitats salvajes, la pérdida de biodiversidad y la contaminación excesiva por nitrógeno y fósforo.