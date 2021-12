"¿Quiénes son ellas?": el homenaje a las mujeres científicas de Uruguay tras décadas de silencio

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable homenajeó a científicas y apostó por la igualdad de género.

Un mural, un libro y la firma de un convenio. En la tarde de este jueves, las mujeres uruguayas en la ciencia lograron avanzar un casillero más en el largo e incómodo camino de la inclusión y la igualdad de género en una disciplina históricamente capitaneada por varones. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable celebró a las mujeres científicas por partida triple.

Tania Belén Fernández tiene 27 años y es maestra de una escuela rural de Canelones desde el 2015. Esta tarde presentó su libro “¿Quiénes son ellas?”, un proyecto que rescata las historias de 12 mujeres uruguayas que dedican su vida a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

"Arranqué a trabajar en este proyecto sin saber que se iba a transformar en un libro. Arrancamos con una pregunta de un alumno. ¿A qué mujeres uruguayas conocés? Y me di cuenta que tenía que emprender un gran trabajo porque conocía muy pocas. Y año tras años ese desafío que me pusieron, esas preguntas, ocasionó que se conformara un material sobre 12 uruguayas que hoy estamos compartiendo en un libro", contó a Telemundo.

El libro, explica Tania, es un reflejo de las conversaciones que se están dando hoy en las aulas uruguayas. El libro surgió como un proyecto con sus alumnos, dentro del aula, y terminó ganando el Fondo Concursable para la Cultura.

"Fue un trabajo muy difícil porque nos costó hallarlas. No es que no estuviesen acá en nuestro país haciendo ciencia y ciencia grande, acá y en el mundo, sino que se nos hizo difícil porque no había información a la que acceder fácilmente", dijo.

En el libro están, por ejemplo, Moira Sotelo, una arqueóloga e investigadora que rescata tesoros y secretos que ayudan a comprender el pasado uruguayo. También está Ana Denicola, una química farmacéutica protagonista de grandes cambios científicos. Y Bettina Tassino, una bióloga, investigadora y docente que descubrió algunas de las maravillas escondidas en la naturaleza.

"Por citar algún ejemplo, cuando conocimos a la doctora Bettina Tassino, que es bióloga de nuestro país, una niña de nivel 4, después de todo el proceso, de que la conocimos, ir a la fcien con todos los niños, me dijo, maestra yo no voy a ser princesa, como te había dicho, voy a ser científica. Eso para mí fue un resumen del libro", expresó.

Tania espera que el libro pueda brindar referentes a las más pequeñas para, de alguna forma, democratizar un poco más la posibilidad de dedicarse a la ciencia en Uruguay.

En la misma jornada también se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura, Inmujeres y el Instituto Clemente Estable para iniciar el procedimiento de Certificación de Calidad con Equidad de Género en el Instituto.

"La idea del modelo es hacer un diagnóstico de las inequidades existentes en el instituto en relación a la brecha de género que existe. Después generar un plan de acción que nos permita disminuir esa brecha. Es una guía a un modelo más justo y equitativo", dijo María José González, integrante de la Comisión de Género del IIBCE.

"Es simbólico, el trabajo empieza ahora y creo que nos corresponde a todos hacer el esfuerzo para conseguir ese camino que queremos", agregó.

Por último, quedó inaugurado un mural en el Instituto pintado por la artista Florencia “Fitz” Durán en homenaje al trabajo silencioso de las científicas uruguayas que, esperan, no lo será más.