Redescubriendo los frutos nativos del Uruguay: especies desaparecidas hace un siglo están volviendo a encontrarse

La isla del Zapallo tiene varias particularidades, y una de ellas es que de tanto en tanto regala alguna sorpresa; la última fue la aparición de una especie de pitanga que se creía extinta en el Uruguay.

Si hacemos el ejercicio de repasar el tipo de frutos que hay en los hogares uruguayos seguro vamos a pensar en naranjas, manzanas o bananas. Sin embargo, ninguno de estos frutos es nativo de Uruguay, es decir que no crecían naturalmente en nuestro territorio.

En cambio, existen otros frutos que son considerados nativos de nuestro país y que crecieron en los montes indígenas por todo el Uruguay durante siglos y son más de 20 especies y tipos de frutos identificados por la ciencia.

Entre ellos están los más conocidos, como el arazá rojo, pitanga, guaviyú, guayabo del país, cereza del monte, ubajay, baporetí, y el butiá.

Muchos de ellos tienen propiedades nutricionales sumamente beneficiosas. Por ejemplo, el guaviyú se destaca por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C; el arazá tiene betacaroteno, vitamina C y altos niveles de potasio y calcio; y el guayabo del país se destaca por su acidez baja, contenido medio de vitamina C y valores relativamente altos de calcio y de potasio, que superan los de la banana.

Estos frutos estaban acá antes de que llegaran las invasiones europeas y eran consumidos por los grupos indígenas locales. Sin embargo, si uno se aleja de las zonas rurales donde hay más cercanía con estos frutos -y se realizan desde licores hasta mermeladas-, son bastante desconocidos.

Y eso tiene una explicación. Muchos uruguayos son descendientes de inmigrantes, y cuando los europeos llegaron al Río de la Plata trajeron con ellos su propia batería de frutales. Es por eso que en las estancias más antiguas de Uruguay es común encontrar higueras, ciruelos, nísperos y toda clase de especies frutales que son de origen europeo o asiático.

Esto es lo primero que nos enseñan a conocer, lo que nos venden en todos los mercados del país y lo primero que un niño encuentra en su mesa y aprende a conocer. No obastante, desde hace un tiempo a esta parte hay gente trabajando para cambiar eso y revalorizar nuestros frutales nativos.

En medio de esa misión, hace pocos días el ingeniero y botánico del Ministerio de Ganadería y Pesca, Andrés González, detectó la presencia de la Eugenia Pyriformis, conocida ahora en Uruguay por su nombre vulgar de pitanga zapallo.

El fruto fue identificado en las islas de Zapallo, en el río Uruguay a pocos kilómetros de la costa de Artigas y no se veía en Uruguay hace 117 años cuando fue identificado por primera vez en nuestro territorio.

Historia de una reaparición

A pocos kilómetros de la costa de Artigas, sobre el río Uruguay, se encuentra uno de los últimos relictos de la flora y fauna nativa del país. Estamos hablando de la isla del Zapallo, un lugar al que solo llegan quienes conocen el área.

Una de esas personas es Andrés González, un ingeniero agrónomo forestal que trabaja para el Ministerio de Ganadería y Pesca y que, además, recorre de forma honoraria todo el país buscando e identificando especies de flora nativa.

"Hacía un tiempo que yo venía diciendo, venimos encontrando todas las pitangas que no se habían encontrado hasta el día de hoy. Faltan dos o tres. Una de ellas, en diciembre la habían encontrado en Isla Correntina. Al estar ahí pensé que también tenía que estar unos kilómetros más abajo", contó González en diálogo con Telemundo. Y agregó: "Recorriendo las islas encontré una corteza que desconocía, pero tenía un color bastante llamativo, rojizo y que me hizo recordar a la foto que había visto de ella. Enseguida dije 'es Eugenia pyriformis'".

En Brasil se le llama uvalia a esta especie, pero en Uruguay no tenía un nombre común. "Como estábamos dentro de las islas el Zapallo y la pitanga es bastante grandecita, más o menos unos seis siete centímetros de diámetro y de color naranja que se asemeja a una pequeña calabaza, le pusimos pitanga zapallo", dijo el ingeniero que la encontró.

Por primera vez en Uruguay, quien colectó esta especie fue Mariano Berro, que era un naturalista y un botánico, hijo del presidente Berro. La colecta en la isla Gaspar, que se encontraba también en el río Uruguay, frente a las costas de Salto. Esta isla, una vez que se construye la represa de Salto Grande, queda totalmente bajo agua. Entonces toda la flora que había en ella desaparece,

Desde diciembre de 1905, que la colecta por primera vez Berro para Uruguay, hasta el día de hoy, nadie la había visto en el país. Por lo tanto, después de 117 años, se creía que probablemente estaba extinta para Uruguay.

Según González, "al ser un frutal va a ser muy importante para introducirla, estudiarla y poder reproducirla para que también se empiece a cultivar como fruta nativa, un fruto dulce, un poco ácido, grande, carnoso, con mucho jugo y muy rico".

Pero la pitanga zapallo no es la única especie que fue registrada por botánicos en Uruguay hace más de 100 años y que continúa desaparecida. Son varias, y por falta de experiencia en el estudio de especies nativas o registros inexactos, nadie pudo volver a encontrarlas.

Por lo que, tal vez y al menos por ahora, esa parte de nuestro patrimonio natural permanece escondido en algún lugar del territorio, esperando a ser descubierto. Lo que sigue ahora para la pitanga zapallo es intentar cultivarla en viveros, para luego reintroducirla en el país.

Esto a partir de las semillas que fueron recolectadas en la isla del Zapallo. A propósito de este lugar, se trata de una isla que los expertos quieren que ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, precisamente por la importancia de la diversidad de alberga. Actualmente la isla no tiene ninguna protección y es constantemente saqueada.

El archivo de las plantas

Las muestras de la pitanga zapallo encontradas en Artigas fueron llevadas al herbario del Museo Nacional de Historia Natural, uno de los cinco herbarios que existen en Uruguay y alojan miles de especies de plantas, hongos y líquenes colectadas en todas partes del mundo.

En botánica, un herbario es una colección de plantas o partes de plantas, secadas, conservadas, identificadas, y acompañadas de información crítica como la identidad del recolector, el lugar y fecha de la recolección, y el hábitat donde se encontraba la planta.

Las muestras más antiguas datan de 1838. Desde entonces, el herbario generó una colección con más de 100.000 ejemplares diferentes de plantas, hongos y líquenes de todas partes del mundo

"Esto tiene un valor muy importante, un poco científico, pero también histórico, porque es una colecta de un lugar que ahora obviamente está muy cambiado. Entonces es muy importante este registro", dijo Meica Valdivia, técnica del Museo Nacional de Historia Natural y responsable del herbario.

"Las plantas están bien conservadas gracias a que las muestras se envenenan, se tratan con cloruro de mercurio", detalló la especialista.

El herbario suele ser consultado por investigadores de toda la región. Pero no solo científicos. "También tenemos muchas consultas de artistas. Por ejemplo, de estas muestras de Horacio Quiroga. Tenemos cerca de 200 ejemplares que fueron colectados por él en 1913 y 1914 en la selva de Misiones", detalló Valdivia.

Las etiquetas fueron escritas a puño y letra por el cuentista uruguayo. "Tenemos hongos y líquenes en la colección, que se guardan de forma diferente porque la preservación es diferente, hay que disecarlos".

Los hongos son mucho más voluminosos, entonces requieren otra forma de guardado. Lo que se hace es que se secan lo más posible.

El herbario tiene más de 1.500 ejemplares de hongos y hay ejemplares de líquenes colectados desde en las Islas Malvinas hasta en Japón, que acumulan cerca de 10.000 ejemplares.