Si internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo: Youtube, Google y Amazon son los sitios que más contaminan

¿Cuáles son los sitios más contaminantes? Un informe recorrió las 200 páginas web más visitadas del mundo y encontró a las más contaminantes.

De las pantallas no sale humo ni ningún otro desperdicio aparente. Pero lo cierto es que toda la industria montada detrás de su funcionamiento es tan contaminante como cualquier otra. De hecho, anualmente una única persona contamina con su actividad privada en las redes sociales tanto como un viaje en auto de más de 1.000 kilómetros, según datos de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, en Canadá.

“La mayoría de la gente no se da cuenta del impacto que sus hábitos en redes sociales está teniendo en el planeta. Como toda tecnología, tiene una huella ambiental que es mucho más alta de lo que la gente podría pensar”, detalló la firma especializada Compare The Market.

Mientras el mundo espera por una transición energética que deje definitivamente a los combustibles fósiles fuera del mapa, los usuarios de internet podemos tomar algunas medidas sencillas que colaboren a disminuir nuestra huella de carbono digital.

Un primer paso podría ser vaciar tu bandeja de entrada. Si almacenamos mensajes no deseados, correo basura, boletines o promociones, multiplicaremos nuestro impacto ambiental. Esto es así porque cada punto de información implica espacio de almacenamiento en la nube. Cuanta más información mantengas alojada en tus redes o dispositivos, más debe trabajar esa nube para cargarla cada vez que abras una aplicación en tu teléfono. Este trabajo invisible de la nube es el que consume la energía contaminante.

Reducir el tamaño de los archivos que intercambiamos también es una práctica recomendada. Un correo electrónico con documentos, imágenes o vídeos adjuntos puede equivaler a la emisión de 35 gramos de dióxido de carbono. Es aconsejable, por tanto, reducir su tamaño. Para esto podemos dejar de enviar tantos archivos, o utilizar una herramienta de compresión o de transferencia de archivos como WeTransfer para optimizar nuestros envíos y descargas.

Limitar nuestro tiempo en redes sociales también está incluida en la lista de recomendaciones junto con desactivar la descarga y reproducción automática de videos tanto en Instagram como Facebook y Whatsapp.

Por último, y según sugiere un informe de la Agencia de Transición Ecológica del gobierno francés, apagar los interruptores, no dejar la televisión, la impresora, la computadora o la consola de videojuegos en stand by son buenas prácticas junto con pequeños gestos cotidianos como cerrar aquellas pestañas y ventanas en el navegador que no utilicemos durante nuestro tiempo en la web.